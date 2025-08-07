Mundo Automotivo

Toyota Corolla Cross lidera vendas de SUVs, supera T-Cross

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Ficha técnica, preço e equipamentos – Fipe Carros
Crédito da imagem: Griffe Motors São Paulo, SP

O Toyota Corolla Cross está em alta no mercado brasileiro. Esse SUV médio tá fazendo barulho, e isso se deve, em parte, à versão XR, que traz descontos imperdíveis para vendas diretas. Se você é do público PcD, pode aproveitar ainda mais, com a isenção do IPI e um bônus de fábrica de 18%, tornando o preço super atraente.

Falando em preços, a versão 2.0 XR CVT subiu um pouquinho no mês passado, mas ainda está na faixa de R$ 182.990. Para quem tem os benefícios PcD, o valor desce para R$ 138.577,57 — um baita desconto de R$ 44.412,43. Isso é uma economia e tanto para quem está pensando em trocar de carro.

Até 6 de agosto, segundo a Fenabrave, o Corolla Cross emplacou 1.543 unidades, um crescimento bacana de 18% em relação a julho. Ele assumiu a liderança entre os SUVs médios, totalizando 38.498 vendas só este ano. Sensacional, né?

Logo atrás vem o Hyundai Creta, que vendeu 1.435 unidades, acumulando 40.467 no ano. Já o Volkswagen T-Cross, que estava em alta, teve um mês difícil e ficou em terceiro lugar, com 1.160 unidades — uma queda de 32% em comparação com julho. Mas, no acumulado do ano, ele ainda reina em vendas com 54.711 unidades.

Sob o capô, o Corolla Cross mantém o motor 2.0 aspirado, que oferece até 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. Com um câmbio automático CVT Direct Shift, ele consegue simular até dez marchas, ideal para quem gosta de uma dirigibilidade mais envolvente.

Se você optar pela versão híbrida, vai encontrar um motor 1.8 aspirado, com 122 cavalos e 16,6 kgfm de torque. A economia de combustível é um destaque: na cidade, você consegue até 11,8 km/l com etanol e 17 km/l com gasolina. Na estrada, os números caem um pouco, mas ainda assim são bons: 9,6 km/l com etanol e 13,9 km/l com gasolina. Quem não sonha em ter um carro que faça uma média dessas?

Dentro do carro, o Corolla Cross se destaca pelo acabamento. O painel, as portas e o console são revestidos com materiais que dão uma sensação agradável ao toque, e os detalhes em costura deixam tudo mais chique. Com seus 4,46 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 2,64 metros entre-eixos, o espaço interno é realmente generoso. E que tal um porta-malas de até 440 litros? Perfeito para aquela viagem em família ou um passeio de fim de semana!

É legal ver como o Corolla Cross tem se saído bem e conquistado espaço nas estradas do Brasil. Se você está em busca de um SUV com estilo, conforto e potência, essa pode ser uma ótima escolha para explorar novos destinos e aproveitar cada quilômetro.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Tarifas dos EUA ameaçam lucros da Toyota em 2026

Tarifas nos EUA podem impactar lucros da Toyota em 2026

5 minutos atrás
Chevrolet Silverado e Equinox serão feitos nos EUA e preço no Brasil pode subir

General Motors e Hyundai se unem para desenvolver novos carros

38 minutos atrás
Novos VW Golf GTI e Jetta GLI terão lançamento em Barretos 2025

VW Golf GTI e Jetta GLI serão lançados em Barretos 2025

48 minutos atrás
Chevrolet Onix Plus Turbo AT fica até R$ 26.700 mais barato para PcD

Chevrolet Onix Plus Turbo AT tem redução de até R$ 26.700 para PcD

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo