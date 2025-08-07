Toyota Corolla Cross lidera vendas de SUVs, supera T-Cross

O Toyota Corolla Cross está em alta no mercado brasileiro. Esse SUV médio tá fazendo barulho, e isso se deve, em parte, à versão XR, que traz descontos imperdíveis para vendas diretas. Se você é do público PcD, pode aproveitar ainda mais, com a isenção do IPI e um bônus de fábrica de 18%, tornando o preço super atraente.

Falando em preços, a versão 2.0 XR CVT subiu um pouquinho no mês passado, mas ainda está na faixa de R$ 182.990. Para quem tem os benefícios PcD, o valor desce para R$ 138.577,57 — um baita desconto de R$ 44.412,43. Isso é uma economia e tanto para quem está pensando em trocar de carro.

Até 6 de agosto, segundo a Fenabrave, o Corolla Cross emplacou 1.543 unidades, um crescimento bacana de 18% em relação a julho. Ele assumiu a liderança entre os SUVs médios, totalizando 38.498 vendas só este ano. Sensacional, né?

Logo atrás vem o Hyundai Creta, que vendeu 1.435 unidades, acumulando 40.467 no ano. Já o Volkswagen T-Cross, que estava em alta, teve um mês difícil e ficou em terceiro lugar, com 1.160 unidades — uma queda de 32% em comparação com julho. Mas, no acumulado do ano, ele ainda reina em vendas com 54.711 unidades.

Sob o capô, o Corolla Cross mantém o motor 2.0 aspirado, que oferece até 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. Com um câmbio automático CVT Direct Shift, ele consegue simular até dez marchas, ideal para quem gosta de uma dirigibilidade mais envolvente.

Se você optar pela versão híbrida, vai encontrar um motor 1.8 aspirado, com 122 cavalos e 16,6 kgfm de torque. A economia de combustível é um destaque: na cidade, você consegue até 11,8 km/l com etanol e 17 km/l com gasolina. Na estrada, os números caem um pouco, mas ainda assim são bons: 9,6 km/l com etanol e 13,9 km/l com gasolina. Quem não sonha em ter um carro que faça uma média dessas?

Dentro do carro, o Corolla Cross se destaca pelo acabamento. O painel, as portas e o console são revestidos com materiais que dão uma sensação agradável ao toque, e os detalhes em costura deixam tudo mais chique. Com seus 4,46 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 2,64 metros entre-eixos, o espaço interno é realmente generoso. E que tal um porta-malas de até 440 litros? Perfeito para aquela viagem em família ou um passeio de fim de semana!

É legal ver como o Corolla Cross tem se saído bem e conquistado espaço nas estradas do Brasil. Se você está em busca de um SUV com estilo, conforto e potência, essa pode ser uma ótima escolha para explorar novos destinos e aproveitar cada quilômetro.