Eletrobras registra lucro de R$ 1,5 bi e anuncia R$ 4 bi em dividendos

Lucro da Eletrobras Cresce no Segundo Trimestre de 2023

A Eletrobras, uma das principais empresas de energia do Brasil, anunciou um lucro líquido ajustado de R$ 1,47 bilhão no segundo trimestre de 2023. Esse valor representa um aumento de 43,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar desse resultado ajustado positivo, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 1,33 bilhão sem ajustes, revertendo o lucro de R$ 1,74 bilhão reportado no segundo trimestre de 2022. Esse déficit foi influenciado por um ajuste de R$ 3,43 bilhões, resultado de mudanças no fluxo de pagamentos relacionados à indenização da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), conforme as diretrizes estabelecidas pela Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Eletrobras ficou em R$ 5,5 bilhões, o que representa uma queda de 8,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa diminuição se deve, principalmente, a um desempenho menos favorável em suas participações societárias. Por outro lado, a receita operacional líquida, que é a receita total após deduzir as despesas, se manteve praticamente estável, com uma leve redução de 0,3%, totalizando R$ 9,59 bilhões.

No seu relatório de resultados, a Eletrobras destacou um aumento na receita de geração de energia, o que foi impulsionado por uma estratégia de comercialização que compensou o aumento nos gastos com a compra de energia para revenda. No segundo trimestre, a carteira de comercialização de energia da empresa atingiu 781 clientes, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Desses, 688 são atendidos no mercado livre, aumentando de 551 clientes em relação ao mesmo período de 2022.

A companhia também informou que conseguiu reduzir suas despesas com pessoal e outros custos operacionais. Neste trimestre, os investimentos na área de transmissão de energia foram ampliados, totalizando R$ 1,1 bilhão, focando na melhoria da infraestrutura existente e na expansão dos serviços.

Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, comentou que a empresa está comprometida com a previsibilidade e com o crescimento dos investimentos, buscando garantir a resiliência dos ativos e a expansão, especialmente através de leilões de transmissão.

Outro ponto importante é a redução do estoque da provisão de empréstimos compulsórios, que é um passivo significativo no balanço da Eletrobras. A companhia diminuiu essa provisão em R$ 1,2 bilhão em comparação ao trimestre anterior e em R$ 3,3 bilhões em relação ao ano passado, totalizando R$ 11,97 bilhões.

Em relação aos acionistas, a Eletrobras anunciou a aprovação da distribuição de R$ 4 bilhões em dividendos intermediários. Essa decisão segue a distribuição anterior de R$ 4,1 bilhões em dividendos no início do ano, referente ao desempenho de 2024. A administração da empresa destacou que a proposta de dividendos é resultado de uma gestão eficaz e de uma perspectiva otimista para os preços da energia no mercado.