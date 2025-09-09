Toyota Corolla Cross e Hyundai Creta lideram SUVs na Fipe

Próximo do início de setembro, o Toyota Corolla Cross está comandando as vendas no segmento de SUVs, e não é para menos. Com dados atualizados até o dia 8 deste mês, publicado pela Fenabrave, esse modelo japonês não dá espaço para os concorrentes. No começo do mês, a Chevrolet Tracker até chegou a aparecer em primeiro lugar, mas logo perdeu essa vantagem, e o Corolla Cross assumiu a liderança, com um desempenho firme.

Em números, o Corolla Cross emplacou 2.075 unidades, o que representa uma leve queda de 1,7% em relação a agosto. No total, já são 46.767 unidades vendidas em 2025. Não dá para negar: quem já experimentou dirigir esse SUV sabe como ele combina conforto e praticidade, ideal para o dia a dia.

Logo atrás no ranking, vem o Hyundai Creta, que também está arrasando com 1.832 unidades comercializadas, apresentando um pequeno crescimento de 1% comparado ao mês anterior — totalizando 47.512 unidades em 2025. Para quem faz muitas viagens e adora um passeio em família, o Creta tem sido uma escolha popular, oferecendo bastante espaço e bons recursos.

O Volkswagen T-Cross, que estava nas cabeceiras de vendas, parece ter perdido um pouco de fôlego, especialmente com a entrada do novo modelo Tera. Ele aparece em terceiro lugar, com 1.774 unidades vendidas, uma queda considerável de 15,5% em relação ao mês passado. No total, já foram 63.026 unidades emplacadas até agora. É uma pena, porque o T-Cross é um SUV que oferece muita tecnologia e conforto, mas as novidades do mercado podem fazer a diferença.

A Chevrolet Tracker, que começou vendendo como água no início do mês, agora ocupa a quarta posição, com 1.718 unidades vendidas, aumentando 27,5% desde agosto. No acumulado do ano, já são 40.870 unidades. Quem esteve no trânsito pesado já deve ter notado como a Tracker facilita a vida com seu câmbio ágil e a eficiência no consumo.

Na quinta posição está o Volkswagen Tera, que trouxe uma boa surpresa com 1.617 unidades vendidas, crescendo 42,6% em comparação ao mês anterior. Em 2025, já são 11.768 unidades. O Tera está ganhando espaço e tem chamado a atenção com seu design arrojado e recursos interessantes.

Por outro lado, o Fiat Pulse não teve um desempenho tão bom e caiu fora do top 10, com apenas 920 unidades emplacadas e uma queda de 21% em relação ao mês anterior. Essa situação mostra que, por mais atraente que seja um modelo, o mercado é dinâmico, e pequenas falhas podem fazer uma grande diferença.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas Acumulado de 2025 1 Toyota Corolla Cross 2.075 46.767 2 Hyundai Creta 1.832 47.512 3 Volkswagen T-Cross 1.774 63.026 4 Chevrolet Tracker 1.718 40.870 5 Volkswagen Tera 1.617 11.768 6 Fiat Fastback 1.364 37.769 7 Nissan Kicks 1.345 35.615 8 Volkswagen Nivus 1.192 34.122 9 Honda HR-V 1.075 41.188 10 Jeep Compass 1.044 38.226

Esse ranking, que traz os SUVs mais vendidos do Brasil até setembro, mostra como o mercado está vivo e em constante mudança. Para quem ama carros, é sempre interessante acompanhar essas movimentações.