Companheiro em união estável tem direito à pensão do INSS

O Brasil está vivendo uma transformação nas relações familiares. Antigamente, o casamento formal era quase um item obrigatório para se validar uma família. Hoje, no entanto, mais de 36% das famílias brasileiras são formadas por casais que optam pela união estável, sem precisar passar pelo cartório. Esse modelo se tornou o cotidiano em várias partes do país.

Desde a Constituição de 1988, a união estável passou a ser reconhecida oficialmente como uma entidade familiar. Com isso, o Código Civil e as decisões do STJ e do STF têm avançado na garantia de direitos para os companheiros, como segurança patrimonial, previdenciária e sucessória. Mas uma dúvida fica no ar: se um dos companheiros falece, o sobrevivente tem direito à pensão por morte do INSS, mesmo sem o casamento formal?

A resposta dos tribunais: sim, há direito

A resposta é clara e positiva. Tanto o STJ quanto o STF já se manifestaram, afirmando que a união estável confere ao companheiro sobrevivente o mesmo direito à pensão por morte que um cônjuge casado teria. Essa interpretação é fundamentada na Lei nº 8.213/1991, que considera cônjuges e companheiros em união estável como dependentes do segurado.

Portanto, no que diz respeito aos benefícios previdenciários, não existe diferença entre casamento e união estável.

O que precisa ser comprovado

Apesar desse direito garantido, o INSS requer a comprovação da união estável. Segundo a lei, a relação deve ser:

Pública : precisa ser conhecida por amigos, familiares e vizinhos.

: precisa ser conhecida por amigos, familiares e vizinhos. Contínua e duradoura : não deve ser uma relação passageira.

: não deve ser uma relação passageira. Com o objetivo de constituir família: deve ir além de um simples namoro.

As provas aceitas são variadas e podem incluir:

Declaração conjunta no imposto de renda.

Conta bancária ou financiamento em conjunto.

Certidão de nascimento de filhos em comum.

Comprovantes de endereço compartilhado.

Testemunhos de pessoas que conhecem a relação.

Fotos, mensagens e registros digitais que demonstrem a convivência.

Casos julgados pelo STJ

Um dos casos emblemáticos analisados pelo STJ envolveu uma mulher que viveu com o segurado falecido por mais de 15 anos, mas sem um casamento formal. Após uma recusa inicial do INSS, ela conseguiu comprovar sua união estável por meio de testemunhas e documentos, e começou a receber a pensão por morte.

Outro caso de relevância tratou de um casal homoafetivo. Antes da decisão do STF em 2011, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o STJ entendeu que a convivência deles era pública e afetiva, garantindo a pensão ao companheiro sobrevivente.

Esses julgados foram fundamentais para a configuração da jurisprudência que conhecemos hoje.

O STF teve um papel crucial ao reconhecer, em 2011, a união estável homoafetiva como equivalente à heterossexual, permitindo assim que o INSS concedesse pensão por morte a parceiros do mesmo sexo, algo que antes era sistematicamente negado. Essa decisão reafirma que a dignidade e a igualdade são princípios que devem guiar a interpretação das leis.

A Reforma da Previdência e as novas regras

Com a Reforma da Previdência de 2019, o direito à pensão por morte para companheiros em união estável permanece, mas houve mudanças na duração do benefício. Atualmente, essa duração varia conforme a idade do sobrevivente e o tempo de união. Veja como é:

Se a união tinha menos de 2 anos ou o falecido tinha menos de 18 contribuições: a pensão dura apenas 4 meses .

. Se a união tinha mais de 2 anos e mais de 18 contribuições, a duração é conforme a tabela: até 21 anos: 3 anos de 21 a 26 anos: 6 anos de 27 a 29 anos: 10 anos de 30 a 40 anos: 15 anos de 41 a 44 anos: 20 anos acima de 45 anos: pensão vitalícia .



Assim, apesar de o direito existir, sua duração depende de critérios objetivos.

Quando o INSS nega o benefício

Apesar de tudo isso, o INSS tem o hábito de negar pensões por algumas razões, como:

A falta de provas documentais que confirmem a união.

O relacionamento ser recente e não demonstrar a necessária estabilidade.

Indícios de relações paralelas ou que não sejam reconhecidas publicamente.

Nesses casos, buscar a Justiça é o melhor caminho. Os tribunais costumam ser mais flexíveis em aceitar diferentes tipos de provas, inclusive testemunhais.

O impacto social da decisão

O reconhecimento da união estável como gera pensão por morte traz um baita impacto social:

Protege milhões de famílias que não estão formalmente casadas.

que não estão formalmente casadas. Garante uma renda mínima ao companheiro sobrevivente, evitando que ele fique desamparado financeiramente.

ao companheiro sobrevivente, evitando que ele fique desamparado financeiramente. Reduz desigualdades, ao admitir a diversidade nos arranjos familiares no Brasil.

Os especialistas ressaltam que, sem esse direito, muitas pessoas estariam em situação de vulnerabilidade após a morte do parceiro.

Um direito consolidado, mas que exige provas

O quadro atual é claro: não é preciso casar para ter direito à pensão por morte do INSS. Entretanto, a comprovação da união estável se faz necessária, e isso pode ser feito por meio de documentos e testemunhos.

Portanto, para quem busca proteger o companheiro, a melhor estratégia é antecipar-se. Registrar documentos em conjunto ou formalizar a união estável em cartório são passos que podem facilitar a comprovação no futuro, mesmo que isso não seja obrigatório.

União estável e pensão: igualdade entre famílias

As decisões tomadas pelo STJ e STF evidenciam que o Brasil valoriza a diversidade de modelos familiares. Seja em relações homoafetivas ou heterossexuais, a união estável conta com proteção legal.

O direito à pensão por morte é uma das conquistas mais valiosas que asseguram que as pessoas não fiquem desamparadas em momentos difíceis, mesmo sem ter um papel formalizado.

Essa é uma verdadeira conquista civilizatória, que traz dignidade e segurança a milhões de brasileiros.