Toyota Corolla Cross atinge marca de 7 mil unidades vendidas

Com um total de 36.384 SUVs e crossovers emplacados em julho, sem contar os modelos compactos, esse segmento já representa quase 16% do total de 229.948 veículos registrados no mês. E o resultado é bem animador, com um crescimento de mais de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado e quase 24% se comparado a junho.

No pódio dos modelos médios, o Toyota Corolla Cross se destaca pela segunda vez consecutiva, com impressionantes 6.866 unidades vendidas, batendo um novo recorde. Ele já está quase 4.500 unidades à frente do Jeep Compass, que ficou com 4.935 emplacamentos. O Caoa Chery Tiggo 7, com 3.721, fechou o trio de campeões.

Lançando às ruas a versão One, que custa menos de R$ 200 mil, o GWM Haval H6 também se destacou, atingindo 3.339 unidades vendidas. O BYD Song, em suas primeiras voltas, foi bem, com 3.164 unidades. A grande surpresa foi o Mitsubishi Pajero, que, pela primeira vez desde seu lançamento em 2018, ultrapassou a marca de mil emplacamentos, marcando 1.096.

Já o Ford Territory, que está recebendo uma reestilização, contabilizou 916 unidades, o melhor desempenho desde sua chegada por aqui em 2020. O Bronco Sport, também renovado, comemorou 551 unidades emplacadas, um dos melhores resultados desde que chegou ao Brasil.

Na lista dos populares, o VW Taos não teve um desempenho tão satisfatório, com 882 emplacamentos, marcando o quarto mês consecutivo abaixo da casa dos mil. O Jaecoo 7, por sua vez, continua a mostrar força, com 620 unidades, seu recorde em apenas três meses de mercado. O GAC GS4, um híbrido, fez bonito ao vender 367 unidades, enquanto o Honda ZR-V ficou com 259. O Chevrolet Equinox, mesmo com a nova geração, teve uma queda drástica, com apenas 123 unidades vendidas.

Focando nas categorias maiores, o Toyota SW4 reinou novamente com 1.500 unidades, porém viu sua vantagem sobre o Caoa Chery Tiggo 8, que vendeu 1.440 unidades, diminuir. O Jeep Commander, com 1.312, fechou a lista dos três primeiros, mas sofreu uma queda acima de 22% em relação ao ano anterior. O GWM Tank ficou em quarto lugar com 396 unidades, seguido pelo Mitsubishi Outlander, que voltou ao top 5 com 262 unidades, impulsionado pela chegada da nova geração.

E para os apaixonados por modelos premium, o BMW X1 destacou-se com 542 unidades, o melhor desempenho do ano. O Volvo EX30 e o BMW X2 completaram o pódio, enquanto o Mercedes GLC caiu de posição, refletindo uma leve desaceleração de vendas.

Para fechar, entre os modelos mais sofisticados, o Porsche Cayenne garantiu sua terceira liderança consecutiva com 160 unidades, e o BMW X5 celebrou o segundo lugar com 113 unidades. O Volvo XC90 e o elétrico EX90 também mostraram força, enquanto o Rolls-Royce Cullinan teve suas primeiras vendas relevantes desde a chegada ao Brasil.

A competição está acirrada, e a cada mês as novidades e o design arrojado de muitos modelos só tornam a jornada ao volante ainda mais empolgante!