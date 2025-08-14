K-drama “Tudo sob controle” será distribuído pelo Globoplay

A Samsung anunciou uma parceria com a Globo para lançar “Tudo Sob Controle”, o primeiro K-Drama original produzido pela empresa. A série foi gravada inteiramente em São Paulo e já pode ser assistida gratuitamente por todos os usuários logados no Globoplay.

Este projeto representa a primeira incursão da Samsung na produção de conteúdo audiovisual. A marca, que é sul-coreana, busca se conectar com os consumidores latino-americanos, tanto aqueles que já são fãs dos K-Dramas quanto os que apreciam boas histórias. A série também dá destaque ao ecossistema de dispositivos da Samsung, mostrando como a tecnologia pode simplificar o dia a dia das pessoas. A distribuição através do Globoplay faz parte dessa estratégia.

Milene Gomes, diretora de Retail e SmartThings da Samsung na América Latina, comentou sobre a proposta da série, ressaltando que ela combina narrativas atraentes com um visual forte, além de ser uma expressão de cultura, entretenimento e inovação.

“Todos Sob Controle” traz a história de Yun-A, interpretada por Sharon Cho, e Ji-Hoon, interpretado por Raphael Chung, dois jovens executivos que vivem em uma casa inteligente equipada com produtos da Samsung. O que deveria ser uma rápida estadia acaba se tornando uma série de situações inusitadas, misturando romance, cultura e tecnologia.

A série destaca vários dispositivos da Samsung, como o smartphone dobrável Galaxy Z Flip, utilizado pelos personagens em momentos importantes da trama. Cada episódio também está disponível no canal da Samsung Brasil no YouTube, permitindo que os viewers interajam e comprem produtos apresentados na série.

Os episódios de “Tudo Sob Controle” estarão disponíveis na plataforma Globoplay por 30 dias a partir de 11 de agosto. A exibição contará com uma estratégia de mídia integrada, utilizando formatos nativos da plataforma, como os Pause Ads e Binge Ads. Essa abordagem visa garantir uma experiência de visualização conectada e contextualizada, reforçando a presença da marca durante a série.

Para Eliseu Barreira, responsável pelo marketing de produtos publicitários da Globo, a parceria destaca o Globoplay como a primeira plataforma de streaming no Brasil a oferecer soluções publicitárias. Com aproximadamente 30 milhões de usuários mensais, a plataforma visa conectar a Samsung aos brasileiros de forma contextualizada e envolvente.

A iniciativa da Samsung também busca fortalecer sua relação com a cultura pop, atraindo principalmente o público jovem, como a Geração Z e os millennials, que demonstram interesse crescente por K-Dramas no Brasil. Além de estar disponível no Globoplay, os episódios de “Tudo Sob Controle” podem ser encontrados no serviço gratuito Samsung TV Plus e no canal oficial da Samsung Brasil no YouTube.