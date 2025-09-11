Toyota aumenta preços do Corolla 2026 em até R$ 2.900

O Toyota Corolla, um dos sedãs mais queridos do Brasil, trouxe uma notícia que deixou muitos interessados preocupados: o preço subiu! Dependendo da versão, essa alta pode chegar a R$ 2.900. Para o público PcD, a versão Altis Hybrid Premium 1.8 manteve seu valor em R$ 199.990, o que é uma boa notícia, já que continua dentro do limite de isenção do IPI.

A linha 2026 vem com a novidade do GLi 1.8 Hybrid CVT, que agora está custando R$ 189.000. Os novos valores já estão disponíveis no site da Toyota, e, por exemplo, a versão XEi 2.0 CVT, que antes saía por R$ 168.890, agora pode ser encontrada por R$ 171.590. Um ajuste de R$ 2.700 não é pouca coisa, né?

Além disso, a versão Altis Premium 2.0 CVT, que custava R$ 196.590, subiu para R$ 199.490, o maior aumento de todos com esses R$ 2.900. Já a versão esportiva GR-Sport 2.0 CVT teve um ligeiro reajuste de R$ 2.800, passando de R$ 196.990 para R$ 199.790.

Entre os itens de série bem interessantes, encontramos sete airbags, uma tela multimídia de 10” com câmera de ré e faróis que se acendem automaticamente. Esses detalhinhos fazem sim a diferença no dia a dia, especialmente quando você está dirigindo à noite e se preocupa em manter a segurança.

O Corolla também não decepciona no conforto. Ele vem equipado com ar-condicionado digital e automático, rodas de liga leve de 17”, e até chave presencial, que facilita bastante a vida do motorista. Muitos que já enfrentaram o caos do trânsito sabem o quão prático é ter um carro que dá uma ajuda na manobra, e com sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás, fica tudo mais tranquilo.

Outra novidade que vale a pena mencionar é o pacote Toyota Safety Sense (TSS), que inclui controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa. Para quem dirige muito, esses recursos valem ouro, tornando as longas viagens mais agradáveis.

O Toyota Corolla vem com duas opções de motorização. As versões com motor de combustão seguem equipadas com o 2.0 Dynamic Force, que entrega até 175 cv e 21,3 kgfm de torque com etanol. A transmissão CVT simula 10 marchas, ótima para quem gosta de um pouco mais de esportividade ao dirigir.

Já na gama híbrida, o Corolla combina um motor 1.8L VVT-i, que produz até 101 cv com etanol, e com o motor elétrico, a potência total chega a 122 cv. Isso garante um desempenho eficiente e uma economia de combustível bem significativa, ideal para quem roda pelas ruas movimentadas da cidade.

Se você está pensando em comprar um Corolla, fique ligado nas novas tabelas de preço que já estão circulando por aí. Confira só:

### Nova tabela de preços do Toyota Corolla em setembro de 2025:

| Versões | Preço Antigo | Preço Atual | Reajuste |

|—————————-|——————|———————|——————|

| XEi 2.0 CVT | R$ 168.890,00 | R$ 171.590,00 | R$ 2.700,00 |

| Altis Premium 2.0 CVT | R$ 196.590,00 | R$ 199.490,00 | R$ 2.900,00 |

| GR-Sport 2.0 CVT | R$ 196.990,00 | R$ 199.790,00 | R$ 2.800,00 |

| GLi 1.8 Hybrid CVT | R$ 189.000,00 | R$ 189.000,00 | R$ 0 |

| Altis Hybrid Premium 1.8 | R$ 199.990,00 | R$ 199.990,00 | R$ 0 |

Então, agora é esperar para ver como esses novos preços vão afetar a escolha do consumidor. O Corolla continua sendo uma opção sólida, mas com certeza todos estamos de olho por qualquer novidade do mercado!