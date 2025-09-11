BMW desenvolve nova GS de menor cilindrada para 2025

A onda das motocicletas de média cilindrada está bombando no mundo das duas rodas. Cada vez mais fabricantes estão explorando esse segmento, e a BMW promete surpreender com um lançamento super aguardado: a F 450 GS. Essa moto promete agitar o mercado!

Quem está por dentro das novidades já deve ter visto algumas pistas circulando. Recentemente, surgiram desenhos de patentes e declarações de designers que confirmam que a F 450 GS está quase saindo do forno. Após um certo silêncio desde sua apresentação como conceito no Salão de Milão (EICMA) no ano passado, a expectativa é de que a versão de produção finalmente apareça neste ano, exatamente na mesma feira.

Para quem não conhece, a EICMA é o lugar onde todos os grandes nomes do motociclismo se reúnem para mostrar seus lançamentos. O evento acontece em novembro, e tem sido um palco importante para os fabricantes, especialmente após a recuperação da pandemia. A BMW deve usar essa vitrine para lançar a F 450 GS, que pode se tornar uma das motos mais importantes de sua linha.

Sobre as especificações, a F 450 GS deve vir equipada com um motor bicilíndrico de 450 cm³, desenvolvido pela própria BMW, entregando cerca de 47,5 cv de potência. Isso a torna ideal para quem possui a licença intermediária na Europa. E para quem adora uma aventura fora de estrada, a expectativa é que a moto tenha suspensão ajustável tanto na frente quanto atrás, garantindo um desempenho robusto em terrenos variados, como só uma GS pode fazer.

Tem até rumores de que a BMW poderia disponibilizar uma caixa de câmbio automatizada, mais conhecida como ASA, mas isso poderia encarecer o modelo. Estamos todos no aguardo para descobrir os detalhes. Em apenas dois meses, mais informações devem ser reveladas, então é hora de se preparar!

Quem já pegou estrada {ou até mesmo a trilha} sabe o quanto cada detalhe pode fazer a diferença, não é? Uma suspensão que se ajusta ao caminho é música para os ouvidos de quem ama uma boa aventura em cima da motocicleta. E se você é um apaixonado por motociclismo, pode ter certeza que a F 450 GS será um modelo a ser observado com muito carinho. Vamos ficar de olho nas novidades!