Tesla registra redução nas vendas em julho na China e Europa

A Tesla, que sempre foi vista como a grande pioneira dos elétricos, está enfrentando um momento complicado no mercado europeu. Olha só os números: em julho, as vendas despencaram, com quedas de -62% na Holanda, -58% na Bélgica, -49% em Portugal e até -86% na Suécia! A França e a Dinamarca também sentiram a crise, registrando diminuições de 27% e 52%, respectivamente. E a Itália? Também não escape: as vendas caíram 5%.

Esse não é um fenômeno isolado. Desde junho a Tesla já estava perdendo espaço na Europa, e isso fez a participação da marca no mercado de elétricos cair de 21,6% para apenas 14,5%. Parte da explicação para isso está na imagem controversa de Elon Musk, na concorrência acirrada e no surgimento forte das montadoras chinesas. Realmente, o jogo mudou, e muitas pessoas já estão começando a olhar mais para as opções locais.

Mas nem tudo parece perdido. Na Noruega, por exemplo, as vendas da Tesla subiram impressionantes 83%. Isso, em grande parte, é devido aos financiamentos com juros zero, que facilitam a vida da galera que quer comprar um elétrico. Na Espanha, as coisas também deram uma leve melhorada, com um crescimento de 27%, totalizando 702 unidades vendidas. Uma luz no fim do túnel, né?

Enquanto isso, o cenário na China não está muito diferente. Em julho, a Tesla vendeu 67.886 veículos, o que representa uma queda de 8,4% comparado a julho de 2024. Isso marca uma sequência de nove meses de queda nas vendas, com exceção de um pequeno alívio em junho. Entre janeiro e julho, foram 432.360 unidades, 13,7% a menos que no mesmo período do ano passado. O grande desafio? Uma concorrência local feroz, principalmente para o SUV Model Y.

Falando no Model Y, ele foi o carro mais vendido da Tesla na China em 2024, com 480.309 unidades. Isso é quase 75% das vendas locais! No entanto, a nova versão atualizada, chamada Juniper, não está indo tão bem. No primeiro semestre de 2025, as vendas desse SUV caíram 17,5%.

Para tentar dar a volta por cima, a Tesla está planejando lançar o Model Y L, uma versão maior com espaço para seis pessoas. Essa novidade vai competir direto com SUVs espaçosos e vans chinesas, como o Li Auto i8 e o Aito M8. Recentemente, a empresa enfrentou um revés judicial, sendo condenada a pagar uma indenização significativa por um acidente. Mais um desafio no caminho.

O novo Model Y L terá 4,97 metros de comprimento e será 15 cm maior que a versão atual. Ele vai vir equipado com baterias da LG e pesará 96 kg a mais que a versão de cinco lugares. A fábrica da Tesla em Xangai é a responsável pela produção tanto do Model Y quanto do Model 3, mas as exportações para outros países estão caindo, o que afeta a performance global da marca. E, para piorar, com a descontinuação do Model S e X na Europa, a situação só tende a apertar.

Apesar de tudo isso, Elon Musk ainda acredita que a Tesla pode dar a volta por cima na Europa. Ele aponta que as regras mais rigorosas sobre direção semiautônoma na região estão atrapalhando as vendas. A esperança é que a empresa consiga oferecer um sistema de direção autônoma completo, igual ao que já está disponível nos Estados Unidos. Olha, a expectativa é grande, e só o tempo dirá como essa história vai se desenrolar.