Neta Auto se prepara para retomar produção após mudanças

A fabricante chinesa de veículos elétricos Neta Auto está conseguindo se reerguer depois de enfrentar uma crise financeira bem complicada. Recentemente, a empresa voltou a operar na sua fábrica em Tongxiang, na província de Zhejiang, e a boa notícia é que os funcionários receberam os salários de julho em dia, segundo informações do site Sina Auto.

Nos meses anteriores, a situação não estava fácil. Os trabalhadores lidavam com atrasos nos pagamentos e, para piorar, alguns só viam a cor de 2.000 yuans (algo em torno de R$ 1.400) como salário mínimo. Essa confusão toda acabou resultando em demissões em massa em novembro de 2024. Enquanto isso, outras empresas do setor, como a IM Motors, estão inovando com soluções que ampliam a autonomia dos veículos elétricos.

Agora, a Neta está focada em reestruturar suas operações. Os colaboradores estão reorganizando as áreas de trabalho e testando equipamentos para voltar à produção. A marca também está tentando fortalecer parcerias com concessionárias que ainda estão na jogada. Por exemplo, a BYD está olhando para o Nepal como um novo mercado para lançar seu SUV elétrico Sealion 7.

Apesar dos desafios, a Neta conseguiu atrair o interesse de 47 investidores em potencial. A controladora Hozon Auto, que é a responsável pela marca Neta, abriu um canal na plataforma da Alibaba para receber propostas de investimento.

Em março de 2025, a Neta tentou um acordo audacioso, oferecendo a 134 fornecedores a chance de trocar dívidas por ações, totalizando mais de 2 bilhões de yuans. A ideia era transformar 70% das dívidas em participação na empresa, enquanto o restante seria tratado como uma dívida sem juros. Mas o plano não foi pra frente como esperado — apenas algumas dívidas foram resolvidas, deixando muitas pendentes.

É um momento interessante para o mercado, especialmente quando olhamos para outras marcas, como a Toyota, que planeja produzir 100 mil carros elétricos anualmente na República Tcheca. A Hozon Auto, por sua vez, começou sua jornada em 2014 e teve a luz verde para produzir veículos em 2017. Em 2022, a Neta entregou 152 mil unidades, quase o dobro do que havia feito no ano anterior. Porém, as vendas despencaram nos últimos dois anos, e desde outubro de 2024 a empresa não divulgou mais os resultados mensais.

Agora, com os salários normalizados e a volta das operações, a Neta parece estar dando os primeiros passos para sair dessa crise. Mas dependendo ainda de apoio financeiro e da recuperação da confiança do mercado. Falando em veículos elétricos, a Xiaomi EV bateu recorde ao entregar mais de 30 mil carros só em julho, mostrando que o setor ainda tem seu brilho.