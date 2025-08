Tesla realiza recall de Model Y nos EUA por falha na buzina

A Tesla acaba de anunciar um recall nos Estados Unidos, e o motivo é uma pequena falha na buzina de cinco unidades do Model Y. Esses carros foram fabricados entre 27 de março e 10 de julho de 2025, e o problema está ligado a um fio terra da buzina que pode ter sido instalado de forma errada.

Se você é proprietário de um desses modelos, fique tranquilo. Os donos serão notificados a partir de 23 de setembro, e a recomendação é agendar uma visita em um centro de serviço autorizado. Se o problema for confirmado, a correção será feita sem custo algum. Isso é sempre um alívio, né?

A questão acabou sendo descoberto em 9 de julho, durante uma revisão de rotina, quando a buzina do Model Y apresentou um funcionamento intermitente. Logo, a Tesla iniciou uma investigação que levou ao recall. Afinal, é melhor prevenir do que remediar.

De acordo com a fabricante, o erro ocorreu por conta de uma falha na montagem da peça fornecida pela Yanfeng International. Ao contrário de outras falhas que podem ser corrigidas com atualizações de software, neste caso, a solução exige uma inspeção e reparo físico. Quem já passou por isso sabe que um problema na buzina pode gerar situações complicadas, seja em uma cidade movimentada ou em uma estrada tranquila.

Até o momento, foram registradas apenas duas reclamações relacionadas a essa falha, e felizmente, não há relatos de acidentes ou ferimentos. Mesmo com um número tão pequeno de veículos, a Tesla está fazendo questão de agir rapidamente para garantir a segurança e a qualidade de seus carros. Isso mostra que a montadora realmente importa com a experiência do motorista, não é mesmo?