Eliane Cantanhêde sai da GloboNews após 15 anos de trabalho

A jornalista Eliane Cantanhêde está se despedindo da Globo após 15 anos de trabalho na GloboNews, onde atuou como comentarista do programa “Em Pauta”, atualmente apresentado por Marcelo Cosme. Sua saída do programa acontece a partir desta sexta-feira (1º) e é uma decisão pessoal, motivada por seu desejo de diminuir a carga de trabalho.

Cantanhêde revelou que há alguns anos já pensava em trabalhar menos, especialmente devido a críticas que recebia nas redes sociais. Ela expressou sua sensação de cansaço ao dizer: “Trabalhar das 8 da manhã até 10 da noite, apanhar de todo lado na internet… cansei”. Assim, decidiu abrir mão de um dos seus quatro empregos.

Com uma carreira sólida, Eliane começou a trabalhar como jornalista aos 19 anos. Embora tenha recebido diversas propostas ao longo de sua trajetória, decidiu aceitar o convite da Globo para integrar o “Em Pauta” porque via potencial de inovação no programa. Ela descreveu sua experiência como muito positiva, com a chance de trabalhar ao lado de jornalistas talentosos e fazer amizades duradouras.

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), Cantanhêde teve passagens por importantes veículos como a revista Veja, O Estado de S. Paulo e Gazeta Mercantil. Na Folha de S.Paulo, dirigiu a sucursal de Brasília entre 1997 e 2003. Em 2010, foi convidada para o “Em Pauta”, que é exibido nas noites de terças, quartas e sextas-feiras e, inicialmente, contava também com a participação de Gerson Camarotti.

A GloboNews anunciou que passará por reformulações nos próximos meses, especialmente em comemoração aos 30 anos do canal, que será celebrado em 2026. As mudanças incluem a criação de um novo espaço para jornalistas e um novo estúdio, na mesma localização onde era apresentado o Jornal Nacional até 2017. Esse local, conhecido como “Estúdio A”, possui uma rica história, tendo sido palco de novelas icônicas, como a cena da morte da vilã Odete Roitman na trama “Vale Tudo”, exibida em 1988.