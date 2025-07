Tesla pretende abrir restaurante temático em Xangai

A Tesla está prestes a dar um passo interessante na China com a inauguração do seu primeiro restaurante temático, prevista para 2026. A inauguração está marcada para coincidir com o Ano Novo Chinês, que começa em 17 de fevereiro. E o lugar escolhido é Xangai, próximo à famosa Gigafactory da marca na região de Pudong, em um espaço de 3.000 m² já reservado.

Essa ideia segue a onda do Tesla Diner, que abriu em Hollywood em julho de 2025. Esse restaurante, que funciona 24 horas, comporta mais de 250 pessoas e oferece algumas experiências bem legais, como a possibilidade de fazer pedidos direto do carro Tesla. Imagina só, você estaciona, pede pelo Touchscreen e ainda assiste a um telão com conteúdo sobre carros enquanto aguarda sua refeição.

O novo restaurante em Xangai promete ser um pouco mais acessível, com preços em torno de 70% do que é cobrado nos EUA. E o grande trunfo é que ele não vai ser exclusivo para donos de Teslas. Motoristas de outras marcas também poderão aproveitar do cardápio e da atmosfera. É uma estratégia interessante, já que permite que mais pessoas conheçam a marca em um ambiente descontraído.

O grande chefão Elon Musk tem uma visão bem clara: transformar esses restaurantes em pontos de experiência da marca. Em julho de 2025, ele comentou que quer espalhar esse conceito retrô-futurista por várias cidades do mundo e também em locais com Superchargers, perfeitos para quem está em viagens longas.

Ainda não sabemos exatamente como o design vai ser ou que serviços especiais estarão disponíveis em Xangai, mas a movimentação sugere que a Tesla quer se distanciar um pouco do foco exclusivo em carros. Essa incursão no setor de alimentação pode não gerar um impacto financeiro imediato, mas é uma ótima forma de ampliar a presença e a visibilidade da marca, atraindo novos olhares para os seus modelos elétricos.

E não é só a Tesla que está investindo nesse tipo de experiência. Outras montadoras chinesas, como a Nio e a Li Auto, também estão apostando em cafés e bebidas em seus showrooms. Isso tudo faz parte de uma estratégia de relacionamento com os clientes que busca tornar a experiência de compra mais prazerosa e memorável.

Com essa novidade, a Tesla se posiciona de maneira estratégica em um mercado tão competitivo como o da China, misturando conveniência, inovação e um toque de entretenimento. E quem sabe, com uma pausa para um lanche gostoso, a vontade de conhecer mais sobre os carros elétricos da marca só aumenta.