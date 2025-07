Xiaomi YU7 Max se destaca em testes de potência na China

O novo Xiaomi YU7 Max está dando o que falar, e não é por menos! Não se trata apenas de mais um carro elétrico; esse modelo entrega um desempenho que surpreendeu até os testes independentes na China. A avaliação da Auto Sohu mostrou que a potência real do YU7 Max é ainda maior do que a fabricante divulgou.

Vamos falar de números: o YU7 Max vem equipado com um motor V6S PLUS na traseira e, embora a Xiaomi declare que ele tem 690 cavalos, as medições mostraram que, com o modo Boost ativado, a potência chegou a incríveis 698,1 cv. Esse tipo de entrega de potência empolga qualquer amante de velocidade!

Imagina só, ao dirigir, você percebe que cada cavalo extra faz diferença quando precisa daquela força na hora do acelerar. Sem o Boost, ele já se destaca, apresentando uma eficiência nas rodas de 97%. Aquele torque disponível em baixas velocidades é perfeito para dar um gás na hora de ultrapassagens ou em trechos urbanos. É um conforto ao volante que não tem preço!

Agora, quando o modo Boost está ativo, o comportamento do carro muda totalmente. A potência atinge o pico mais cedo e se mantém elevado por mais tempo. Esse detalhe faz do YU7 Max um dos poucos carros que entrega mais potência real do que está prometido na ficha técnica, atingindo uma impressionante eficiência de 101,2%, segundo a mesma avaliação.

Nos testes de aceleração, o que mais me impressiona é que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,32 segundos — um pouco acima da previsão de 3,23 s. Ele também fez o quarto de milha em 11,11 s, entrando na casa dos 204,51 km/h. Para você que já ficou preso no trânsito e sonha com aquele momento de aceleração, essas cifras são musicas aos ouvidos.

Mas aqui vai um detalhe: mesmo sendo 200 kg mais pesado que o SU7 Max, o YU7 Max se destaca em altas velocidades. Claro, o peso extra tem suas desvantagens, mas a potência extra compensa em alguns aspectos.

Comparando com o Zeekr 007 GT, esses dois têm uma curva de potência bem parecida. Contudo, o Zeekr se sai melhor por ser 50 kg mais leve, o que favorece sua aceleração. Detalhes como esse fazem toda a diferença ao volante, principalmente na hora de arrancar mais emprestado no semáforo.

No ranking da Auto Sohu, o YU7 Max brilha com sua taxa de entrega de potência, ocupando o terceiro lugar com 101,2%, perdendo apenas para o Zeekr 007 GT (111,5%) e o Zeekr 001 YOU (111,2%). Outros modelos, como o Wuling Mini EV PLUS (102%) e o Luxeed L7 (98,8%), também superaram suas especificações oficiais. Enquanto isso, marcas tradicionais como BMW, Ford, Audi e Porsche ficaram entre 90% e 95%.

Esse cenário mostra o quanto as montadoras chinesas estão se destacando, oferecendo veículos que entregam muito mais do que o esperado e desafiando as grandes marcas estabelecidas no competitivo mercado dos elétricos. Com o YU7 Max, a Xiaomi mostra que não está apenas entrando no mercado, mas fazendo um verdadeiro estrondo com inovações na tecnologia e na eficiência de motorização.

Agora é ficar de olho para ver como esse modelo se sairá fora da China e se a Xiaomi vai continuar surpreendendo com desempenho que supera as expectativas. Enquanto isso, se você está curioso sobre outras marcas chinesas, tem muito pra explorar, como no caso da BYD e suas inovações. Quem sabe o que vem por aí, não é mesmo?