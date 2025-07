Salve Jorge pode entrar no Vale a Pena Ver de Novo

A novela Salve Jorge, escrita por Glória Perez e exibida pela TV Globo em 2012, pode ser a próxima atração do bloco Vale a Pena Ver de Novo, substituindo A Viagem. Apesar de não ter se destacado muito na audiência durante sua exibição original, a trama continua popular, apresentando altos índices de visualização na plataforma GloboPlay, onde figura entre as produções mais assistidas.

Segundo informações, a direção da Globo acredita que há um público interessado em reassistir a história de Morena, interpretada por Nanda Costa, que enfrenta problemas sérios relacionados ao tráfico de mulheres, um tema central da novela. A estreia da reprise de Salve Jorge está prevista para novembro, mas outras opções ainda estão sendo analisadas antes que uma decisão final seja tomada.

É importante lembrar que, em 2023, a Globo já havia considerado a reprise de Salve Jorge, mas acabou optando pela veiculação de Paraíso Tropical naquele momento.

Enredo e desempenho da novela

A trama de Salve Jorge segue a vida de Morena, uma jovem do Rio de Janeiro que, em busca de melhorias financeiras, aceita uma proposta de trabalho no exterior feita por Wanda, personagem de Totia Meirelles. No entanto, essa oportunidade se transforma em um pesadelo, pois Morena cai nas garras de uma rede de tráfico humano liderada por Lívia, interpretada por Claudia Raia.

Na sua exibição original, a novela registrou uma média de 34 pontos na Grande São Paulo, número considerado insatisfatório para o horário das nove, embora seu desfecho tenha alcançado picos próximos a 50 pontos.

Recentemente, Glória Perez trouxe de volta alguns personagens de Salve Jorge em sua nova novela, Travessia, que foi sua última produção antes da decisão de não renovar o contrato com a Globo.