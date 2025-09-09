Tesla planeja atingir US$ 8,5 trilhões para justificar salários

A Tesla está agitando o mercado com um novo pacote salarial para Elon Musk que é de tirar o fôlego. O CEO pode chegar a embolsar até US$ 1 trilhão, mas só se conseguir cumprir algumas metas bem ousadas. O objetivo geral? Elevar a valorização da Tesla de US$ 1 trilhão para impressionantes US$ 8,5 trilhões nos próximos dez anos. É um salto e tanto!

Esse novo esquema foi aprovado pelo conselho em 3 de setembro e deve ser submetido à votação dos acionistas em novembro. Um ponto interessante é que, ao invés de um salário fixo ou bônus, Musk receberá ações da empresa à medida que a Tesla atingir 12 metas desafiadoras. O foco está em crescimento, vendas de veículos e novidades tecnológicas. Imagina o peso que essas metas têm para o futuro da marca!

### Desafios pela frente

Um dos grandes desafios que Musk terá é produzir nada menos que 12 milhões de carros elétricos, além de operar 1 milhão de robotaxis e fabricar 1 milhão de robôs humanoides, conhecidos como Optimus. A Tesla acredita que esses robôs, juntos com a frota de veículos autônomos, poderão gerar receitas bilionárias, muito à frente de concorrentes como a Uber. E quem sabe? Se você já pegou um trânsito caótico, pode imaginar como um carro autônomo pode ser um alívio!

### A confiança dos investidores

Por outro lado, especialistas estão de olho nessa nova proposta, já que ela depende muito da confiança dos investidores. A Tesla, atualmente avaliada como uma ação de crescimento, está negociando a cerca de 75 vezes seu EBITDA, mesmo com uma queda nas vendas recentemente. Para alcançar essas metas ambiciosas, não basta apenas aumentar o volume de veículos; também será crucial ter sucesso em novos mercados, principalmente os de robótica e software de direção autônoma.

### Projeções otimistas

A ARK Invest, uma firma de investidores, está animada e prevê que a Tesla pode alcançar uma avaliação de US$ 7 a US$ 10,9 trilhões até 2029, com a receita dos robotaxis variando entre US$ 603 bilhões e US$ 951 bilhões a cada ano. Isso tudo com uma participação de mercado maior que a da Uber. E quem diria que os robôs humanoides poderiam contribuir com trilhões adicionais?

Se Musk atingir todas essas metas, sua participação na empresa pode subir para pelo menos 25%. Além de garantir mais controle sobre a Tesla, ele também terá a chance de se envolver em novas áreas de negócio, como inteligência artificial e robótica, alinhando os esforços ao crescimento sustentável da empresa a longo prazo.

### Desafios operacionais

Mas tudo não são flores. A Tesla ainda enfrenta alguns obstáculos operacionais. No ano passado, a marca vendeu 8 milhões de veículos, somando lucros ajustados de US$ 16,6 bilhões. O sucesso dessa empreitada depende não só da execução das metas, mas também de como o mercado irá aceitar essas inovações e do desempenho de tecnologias que ainda não estão disponíveis em grande escala.

A jornada é longa e cheia de reviravoltas, mas, para quem ama carros, cada passo dessa trajetória é emocionante!