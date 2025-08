Tesla é processada por suposta omissão de falhas

A Tesla e Elon Musk estão enfrentando um grande desafio: um processo movido por acionistas que acusa a empresa de esconder problemas sérios no serviço de Robotaxi. A galera está preocupada porque parece que esses carros autônomos estão cometendo algumas infrações de trânsito, o que levanta a questão da segurança. E a gente sabe como essa história pode impactar quem está no volante, não é mesmo?

Depois que esses problemas vieram à tona, o preço das ações da Tesla teve uma queda de cerca de 6%. Os investidores afirmam que a empresa exagerou ao falar sobre o potencial dos sistemas de direção autônoma, o que, segundo eles, inflacionou o valor de mercado da marca. Vale destacar que a Tesla está à frente no teste de direção autônoma na China, arrasando em comparação com concorrentes como BYD e Xiaomi.

Os documentos do processo revelam que os Robotaxis foram flagrados acelerando demais, mudando de faixa de maneira errada e até subindo em calçadas. Imagina a cena! Isso aconteceu em Austin, no Texas, e já teve uma situação onde a Justiça condenou a Tesla a pagar US$ 240 milhões por um acidente na Flórida.

Musk, por sua vez, aparece otimista e em abril prometeu trazer o serviço para Austin em junho, com a ideia de garantir uma operação segura para várias regiões. Mas os acionistas não estão convencidos e acham que isso não reflete os riscos reais da tecnologia.

A acusação principal do processo é de fraude. Os acionistas acreditam que a Tesla não divulgou informações importantes que poderiam ter evitado as perdas deles. Essa situação faz a gente pensar sobre como a transparência é fundamental, especialmente quando estamos falando de algo tão inovador como carros que se dirijam sozinhos.

Apesar de tudo isso, a Tesla continua expandindo seus serviços. Recentemente, a empresa começou a operar uma versão limitada dos Robotaxis na região da Baía de São Francisco. Mas, como ainda não conta com a autorização para veículos totalmente autônomos na Califórnia, todos os carros têm motoristas a bordo. É sempre bom lembrar que isso dá um pouco mais de segurança, embora as vendas da Tesla tenham caído em julho tanto na China quanto na Europa.

E mesmo com todas as controvérsias, Musk mantém seu entusiasmo. Durante a apresentação dos resultados da empresa no fim de julho, ele se mostrou confiante, dizendo que até o fim do ano metade da população dos EUA estará coberta pelo Robotaxi. Parece que a aposta da Tesla nesse projeto ainda é alta, e eles seguem testando a tecnologia de direção autônoma até em vias do Reino Unido!