Santos registra 300% da chuva esperada em 12 horas

Nair Bueno/Diário do Litoral

A cidade de Santos, localizada no litoral de São Paulo, enfrentou um forte temporal que trouxe impactos significativos nesta manhã. Em apenas 12 horas, a cidade registrou 121 milímetros de chuva, o que corresponde a mais de três vezes a quantidade esperada para todo o mês de agosto, que era de 40,39 milímetros. Esse volume representa um aumento de 202,5% em relação à média mensal.

A intensa precipitação, que começou durante a madrugada, provocou alagamentos em diversas ruas e avenidas da cidade. O acúmulo de lixo e outros detritos em algumas áreas contribuiu para agravar a situação, causando bloqueios significativos nas principais vias urbanas. Com a força da enxurrada, vários veículos que estavam estacionados foram arrastados, e algumas garagens de prédios foram invadidas pela água. Até o momento, não foram registradas vítimas.

As avenidas da Praia, Canal 2, Canal 3 e a rua Governador Pedro de Toledo estão atualmente intransitáveis, o que dificultou a locomoção tanto de veículos quanto de pedestres. Além de causar transtornos no trânsito, a chuva espalhou sacos de lixo por diversos pontos da cidade, complicando ainda mais a limpeza das áreas afetadas.

A Prefeitura de Santos publicou em suas redes sociais um alerta informando sobre a situação das principais vias alagadas e recomendou que os moradores permaneçam em casa, se possível, para evitar riscos. Nos últimos seis horas, a Defesa Civil registrou um acumulado de 73 milímetros de chuva em uma medição feita no Morro São Bento.

A lista de áreas afetadas pela chuva, conforme informações da prefeitura, inclui: a área da praia após a Avenida Conselheiro Nébias, Canal 3, rua Governador Pedro de Toledo, vias da Vila Mathias, Canal 2 próximo à Avenida Francisco Glicério, Canal 4, Avenida Martins Fontes próximo ao cemitério do Saboó, Avenida Nossa Senhora de Fátima com a rua Ana Santos, Avenida Francisco Manoel com a Avenida Waldemar Leão, Avenida Rangel Pestana e Canal 1.

Outras cidades da Baixada Santista também enfrentaram chuvas intensas e dificuldades. Guarujá, por exemplo, registrou 100 milímetros de precipitação, levando a cidade a declarar estado de atenção, com várias ruas alagadas. Em Praia Grande, a chuva acumulou 56 milímetros, enquanto Itanhém registrou 61,1 milímetros. Na cidade de São Vicente, embora a precipitação tenha sido menor, com 23,2 milímetros, a Defesa Civil está monitorando os sete pontos críticos de alagamento identificados.