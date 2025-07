T-Cross Extreme com desconto de R$ 30 mil custa menos que Dolphin

O Volkswagen T-Cross Extreme 250 TSI está com uma oferta bem interessante para o pessoal que se enquadra nas condições de deficiência. Durante o mês de julho, a marca está oferecendo opções de compra com isenção total de IPI, e ainda tem desconto de fábrica. É uma chance e tanto para quem está pensando em garantir um carro zero.

Normalmente, a versão Extreme 250 TSI tem o preço sugerido de R$ 191.990,00, mas quem é PcD pode levar para casa por R$ 161.188,63. Isso significa uma economia de mais de R$ 30 mil! Para quem conhece o mercado automotivo, essa é uma oportunidade atrativa, especialmente quando a gente compara com modelos como o elétrico BYD Dolphin, que começa na faixa de R$ 149.800, mas pode chegar a R$ 179.800 na versão Plus.

Desempenho e Popularidade

O T-Cross Extreme vem equipado com um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, que rende 150 cv e 25,5 kgfm de torque. Essa motorização é exclusiva para esta versão, além da Highline. E olha, a performance é bastante respeitável, principalmente em estradas onde um pouco mais de força faz a diferença. Ele é acompanhado por uma transmissão automática de seis velocidades, que proporciona uma condução suave nas ruas e avenidas.

De acordo com os dados da Fenabrave, esse SUV está bombando nas vendas, com 44.532 unidades emplacadas no primeiro semestre de 2025, consolidando a liderança no segmento. Atrás dele, o Honda HR-V emplacou 32.004 unidades, enquanto o Hyundai Creta ficou com 31.182. A concorrência tá acirrada, mas o T-Cross está se destacando.

Conforto e Tecnologia

Além do design moderno, o T-Cross Extreme oferece vários itens de série que são um verdadeiro conforto para quem passa muito tempo ao volante. Ele tem seis airbags, direção elétrica, faróis e lanternas de LED, e um sistema de som bastante completo com a central multimídia VW Play de 10,1 polegadas. A conectividade com o celular é facilitada com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, bem prático para quem gosta de tocar sua playlist enquanto dirige.

Os bancos com revestimento parcial em couro e o painel digital de 10,25 polegadas são outros detalhes que realmente fazem a diferença, dando aquele ar de sofisticação ao carro. E quem dirige em cidades também vai apreciar as rodas de 17 polegadas, o rack de teto e a câmera de ré, que ajudam muito em manobras.

Opcionais Para Personalizar

Para quem gosta de deixar o carro com a sua cara, o T-Cross oferece algumas opções bem legais. Um pacote interessante é o ADAS, que custa R$ 3.550. Ele traz alertas de ponto cego e um sistema de saída de faixa que corrige o volante. Os pneus auto selantes são um ótimo acréscimo para aqueles que costumam fazer viagens longas e não querem ficar na mão.

Outra opção é o Pacote Bi-color, que custa R$ 2.650 e dá um visual mais estiloso, com rodas escurecidas e retrovisores na cor preta. E para quem é fã de céu aberto, o Pacote Sky View, por R$ 7.550, adiciona um teto solar panorâmico, fazendo qualquer passeio mais divertido.

Então, se você já está pensando em trocas ou em um carro novo, vale a pena ficar de olho nessa promoção do T-Cross. Ele pode ser a escolha perfeita para quem busca estilo, conforto e economia.