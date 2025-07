Nova novela chega ao Bandplay nesta sexta-feira (25)

A Bandplay, plataforma de streaming gratuita do Grupo Bandeirantes de Comunicação, lança nesta sexta-feira (25) a novela “A Dama de Rosa”, um dos grandes sucessos da televisão venezuelana. A obra será disponibilizada na íntegra, com cinco episódios por semana, totalizando 116 capítulos que já foram transmitidos em diversos países.

Produzida em 1986, a novela é protagonizada por Jeannette Rodríguez, que interpreta Gabriela, e Carlos Mata, no papel de Tito. A trama gira em torno de um romance que se transforma em um drama cheio de reviravoltas. Gabriela, uma estudante de teatro e animadora de torcida, começa a trabalhar em um lava-jato após a morte de seu pai, a fim de ajudar financeiramente sua família. Durante esse período, ela se envolve com o dono do lava-jato, mas seu relacionamento acaba em tragédia. Gabriela é acusada injustamente de tráfico de drogas e, mesmo grávida, é abandonada pelo parceiro.

Após passar sete anos na prisão, a jovem decide se vingar do homem que a traiu, mudando sua identidade para se infiltrar nos negócios dele. A história, que conta com roteiros de José Ignacio Cabrujas, Marc Handler e Boris Izaguirre, é marcada por conflitos familiares intensos e triângulos amorosos que mantêm a audiência em suspense até o final.

“A Dama de Rosa” chega para enriquecer o catálogo da Bandplay, que já conta com outras quatro novelas internacionais: “Abigail”, “Coração Traído”, “Pele Selvagem” e “Valor da Vida”, esta última sendo reapresentada pela Band de segunda a sexta-feira, às 7h.