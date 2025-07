T-Cross 200 TSI chega mais barato que Pulse com desconto de R$ 30 mil

Durante todo o mês de julho, o Volkswagen T-Cross 200 TSI está com uma promoção imperdível para pessoas com deficiência (PcD) — isenção total de IPI e um bônus generoso de fábrica. Essa ação faz parte de uma campanha nacional de vendas diretas da montadora. E não é à toa que o T-Cross se tornou o SUV mais vendido do Brasil. No primeiro semestre deste ano, foram emplacadas impressionantes 44.532 unidades, segundo a Fenabrave.

Se você está pensando em um SUV que combina estilo e custo-benefício, a versão 200 TSI automática é uma excelente escolha. Com o preço de tabela em R$ 152.490, você pode levar para casa por apenas R$ 122.130,77 com as condições especiais para PcD. Uma diferença de mais de R$ 30 mil é algo que qualquer um ficaria feliz em economizar! Fica a dica: os preços podem variar conforme a região, então é sempre bom conferir.

As concessionárias Volkswagen estão prontas para oferecer todo o suporte necessário para o público PcD. Isso inclui ajuda com documentação, detalhes sobre o modelo, prazos de entrega e opções de financiamento exclusivas. Quando se trata de facilitar a vida, eles têm tudo sob controle.

O Que Tem Sob o Capô

A parte de baixo do capô do T-Cross 200 TSI é pura potência. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, capaz de produzir até 128 cv e 20,4 kgfm de torque. Para quem já rodou em estrada ou pega muito trânsito, sabe como um motor esperto faz a diferença nas mudanças de marcha. O modelo conta ainda com uma transmissão automática de seis velocidades, que garante uma experiência de direção suave e dinâmica.

Conforto e Tecnologia a Bordo

O interior do T-Cross é cheio de recursos que tornam cada viagem mais agradável. O painel de instrumentos digital de 8” e a central multimídia “VW Play” com tela de 10,1” são apenas algumas das inovações que elevam o conforto a bordo. Você ainda conta com um rack de teto longitudinal estiloso e rodas de liga leve de 16”. Para quem já dirigiu à noite, vai adorar o sistema de reconhecimento de pedestres, que ajuda na visão e na segurança.

Além disso, o carro possui 6 airbags, incluindo frontais, laterais, e de cortina, proporcionando mais segurança para todos os ocupantes. O som não decepciona, com 6 alto-falantes para enriquecer a experiência musical durante o trajeto.

Recursos que Fazem a Diferença

O T-Cross também traz ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, o que é ótimo para quem vive em grandes cidades. As lanternas traseiras em LED e a iluminação da placa em LED são pequenos toques que fazem a diferença. Para quem gosta de levar a família, os cintos de segurança traseiros automáticos de três pontos são um item de série para todas as posições.

Por fim, a coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, juntamente com controle eletrônico de estabilidade e de tração, garantem que você tenha total controle na direção. Com tudo isso, dirigir o T-Cross é uma verdadeira experiência, seja na cidade ou na estrada.