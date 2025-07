Stellantis realiza mutirão de oportunidades para deficientes

A Stellantis está com uma iniciativa super interessante para o dia 15 de julho, promovendo um mutirão de contratações voltado para pessoas com deficiência (PCDs) em sua fábrica de Betim, Minas Gerais. O evento acontecerá no auditório do SENAI, na Avenida Amazonas, nº 55, e visa ampliar as oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. É uma ótima chance para quem busca uma colocação de forma mais inclusiva!

A expectativa da empresa é receber cerca de 80 candidatos ao longo do dia. Uma equipe de recrutamento estará lá, pronta para fazer as primeiras entrevistas. Pra completar, profissionais de medicina do trabalho e ergonomia também vão dar uma força, garantindo que todos recebam a atenção que merecem.

Se você se encaixar nos requisitos, já vai poder ser encaminhado para as vagas disponíveis na hora. E se, por acaso, não for selecionado de imediato, não tem problema! Você será incluído em um banco de talentos, o que significa que pode ser chamado para oportunidades futuras.

Para participar, só é necessário ter ensino médio completo, levar um documento com foto e o currículo impresso. E a Stellantis não para por aí: eles oferecem uma série de benefícios que fazem a diferença, como vale-transporte ou ônibus fretado, alimentação, seguro de vida e até acesso ao Gympass/Wellhub. Sem contar o apoio psicológico pelo programa “Conte Comigo”, que é um baita mimo para o bem-estar dos funcionários.

A ação ainda conta com a parceria da Pontoon e da Instituição Ester Assumpção, que vão oferecer dicas sobre acessibilidade e inclusão no ambiente de trabalho. Isso é fundamental, né? Afinal, um trabalho que respeita a diversidade é um lugar muito melhor para se estar.

Vale lembrar que essa iniciativa é parte de um movimento maior da Stellantis. Em janeiro, a empresa anunciou 1.200 vagas na unidade mineira, mostrando que está comprometida em abrir portas para todos. E, para quem é apaixonado por carros, ainda há uma novidade interessante: eles oferecem a Tag Sem Parar de fábrica com seis meses de isenção na mensalidade.

Ah, e enquanto tudo isso rola, a companhia passa por algumas mudanças na liderança, com Antonio Filosa assumindo o cargo de CEO global. O cenário está agitado, mas o foco na inclusão e diversidade é uma notícia que todos podem celebrar.