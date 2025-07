Movimento de esquerda protesta pela taxação de super-ricos na Faria Lima

No início da tarde, um grupo de integrantes de um movimento social deixou pacificamente um prédio localizado na Faria Lima, em São Paulo, após cerca de duas horas e meia de ocupação. Com bandeiras e gritos de protesto, os manifestantes promoviam um ato com o objetivo de denunciar questões de justiça fiscal no país.

Em um comunicado oficial, o movimento destacou o contraste entre a realidade dos cidadãos comuns e os grandes empresários. “A ocupação não é somente uma ação simbólica; é uma denúncia clara: os donos do Itaú, que adquiriram esse prédio por R$ 1,5 bilhão, pagam menos impostos do que a grande maioria da população, que enfrenta dificuldades para pagar o aluguel e garantir a alimentação”, afirmaram.

O ato chamou a atenção nas redes sociais, onde o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, expressou apoio à ação do movimento. Ele comemorou a ocupação, ressaltando que o edifício é considerado o mais caro do Brasil. “A ocupação tem como pauta a taxação dos super-ricos. O recado do povo é claro: o Brasil precisa de justiça tributária”, escreveu Boulos em sua conta nas redes sociais.

Essa ação se insere em um contexto mais amplo de mobilizações em defesa de uma distribuição mais justa da carga tributária no Brasil, refletindo as preocupações de setores da sociedade acerca das desigualdades econômicas.