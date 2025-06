Stellantis inicia produção de elétricos da Leapmotor no Brasil

A Leapmotor, que faz parte do grupo Stellantis desde 2023, está se preparando para desembarcar por aqui, e as novidades estão fervendo! Durante um painel no Electric Days, o vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis, João Irineu Medeiros, deixou claro que podemos esperar a chegada dessa marca focada em veículos elétricos em breve. O papo rolou sobre os lançamentos para a Fiat e as inovações que estão por vir.

Para os fãs de elétricos, a Leapmotor trará os modelos B10 e C10 ao Brasil, com previsão de chegada em 2025. É bem legal saber que existe a possibilidade de os carros serem produzidos aqui mesmo. Se você é do tipo que acredita que carro bom deve ter um toque brasileiro, essa notícia deve te animar!

A administração da Leapmotor por aqui ficará sob o comando de Fernando Varela, um dos vice-presidentes da Stellantis na América do Sul. Com sua experiência, é esperado que a marca ganhe força no mercado nacional. Até agora, a Stellantis tem oferecido em nosso território apenas os elétricos Peugeot E-2008 e Fiat 500e, que são bem nichados. Com a Leapmotor, a situação vai mudar e temos muito o que aguardar!

### O B10 e suas especificações

Vamos falar do B10, um SUV que não passa despercebido. Com 4,52 metros de comprimento, ele se aproxima do Jeep Compass em tamanho. Com duas opções de motorização, ele pode gerar até 218 cv, o que promete uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. Você já sentiu aquela emoção ao pisar fundo no acelerador? O B10 pode entregar isso.

E falando em baterias, o B10 também tem duas opções: uma de 56 kWh, que dá uma autonomia bacana de até 510 km, e outra de 67 kWh, que pode chegar a 600 km. E adivinha? Ele também aceita carregamento rápido, então, dá para recarregar de 30% a 80% em cerca de 30 minutos. Para quem ama pegar a estrada, isso é música para os ouvidos.

### O C10 se apresenta

Agora, se você está de olho no C10, ele vem ainda mais imponente. Com 4,74 metros de comprimento, é um pouco maior que o Jeep Commander. Esse modelo promete também ser bem versátil, disponível em versões elétrica e híbrida plug-in lá fora. Na versão elétrica, ele entrega 231 cv e autonomia que varia de 410 a 530 km, dependendo da bateria. Já pensou em quanto perrengue você evitaria com uma autonomia assim?

Se você está pensando em um híbrido, o C10 também conta com motor a gasolina de 95 cv que pode fazer o carro rodar até 1.190 km! É quase um carro “gira-mundo”. Todo essa potência e autonomia com a flexibilidade do híbrido é uma combinação que agrada a muitos motoristas.

Com tudo isso em mente, a Leapmotor no Brasil promete proporcionar inovações e trazer uma nova pitada ao mercado de elétricos, garantindo que nós, amantes de carros, tenhamos mais opções na hora de escolher o próximo veículo.