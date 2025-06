Dona Guiomar é Possuída por Alexandre em ‘A Viagem’, Novela da Globo

Na novela A Viagem, reprisada no quadro Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo, a personagem Dona Guiomar, interpretada por Laura Cardoso, passará por uma transformação inesperada. Nos próximos capítulos, ela será possuída pelo espírito de Alexandre, vivido por Guilherme Fontes. Essa reviravolta promete trazer muitas emoções e desdobramentos para a trama.

A história começará a se desenrolar quando Raul, interpretado por Miguel Falabella, receber uma notícia importante: Ismael, o ex-marido de Estela, protagonizada por Lucinha Lins, está de volta. Com isso, Dona Guiomar reagirá de forma muito estranha. Em uma conversa com Raul, ela deixará claro que não quer que os problemas da família de Estela interfiram na vida deles. "Contanto que isso não acabe aqui dentro interferindo na sua vida… O problema é dela!", dirá Guiomar, com um tom de reprovação.

Essa atitude surpreende Raul e Andrezza, que também estará presente. Raul tentará justificar sua preocupação com a irmã, explicando que ela faz parte da família. No entanto, Dona Guiomar mudará de assunto, pedindo para que fechem a janela, mesmo que ela já esteja fechada. Com essa mudança de comportamento, questionamentos surgem na mente de Andrezza: "O que está acontecendo, mãe? Você nunca falou com Raul desse jeito… O que houve?", indaga a personagem.

Dona Guiomar, por sua vez, dará indícios de que está passando por uma transformação: "Nunca é tarde para a gente mudar… Antes, eu não via certas coisas. Agora eu vejo!", afirmará. Isso marcará o início de eventos paranormais em sua vida. A personagem começará a vivenciar experiências inexplicáveis, como ouvir vozes, ver vultos e até lidar com objetos que quebram sem motivo aparente.

Além do enredo de Dona Guiomar, outro ponto importante na novela é a situação de Otávio, interpretado por Antonio Fagundes. O personagem enfrenta uma grave doença, cujo diagnóstico ainda é envolto em mistério. Exames realizados por Otávio trarão resultados inconclusivos, levando a crer que ele possa ter câncer. O médico que cuida dele, Alberto, interpretado por Cláudio Cavalcanti, sabe sobre a condição de Otávio, mas se recusa a discutir o assunto abertamente, aumentando a tensão da história.

Esses eventos chocarão os personagens e impactarão a trama como um todo, prometendo prender a atenção do público nas próximas exibições. Assim, A Viagem continua a explorar os temas de amor, família e os mistérios da vida e da morte, mantendo os telespectadores imersos nas histórias de seus personagens.