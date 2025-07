Stellantis inaugura centro de testes de segurança em Betim

A Stellantis acaba de abrir um novo espaço dedicado a testes de colisão de veículos híbridos e elétricos em Betim, Minas Gerais. É um marco importante! O evento aconteceu na última quinta-feira (10) e contou com a presença do CEO global, Antonio Filosa, que fez sua primeira visita oficial ao Brasil no cargo.

Esse novo centro faz a Stellantis dar um passo à frente no que diz respeito à tecnologia de segurança veicular. Agora, eles conseguem desenvolver soluções no Brasil mesmo, focadas em veículos eletrificados. O presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, destacou que o Safety Center reforça a importância da América do Sul na produção de carros híbridos e elétricos, sempre com um olhar voltado para segurança e inovação. Quem gosta de carros sabe que segurança nunca é demais, certo?

### Segurança em Primeiro Lugar

Considerado o centro de testes de colisão mais avançado do hemisfério sul, o Safety Center conta com uma equipe de mais de 50 engenheiros especializados. Os testes são bem rigorosos, especialmente quando se fala nas baterias e sistemas de alta voltagem. Eles fazem inspeções meticulosas, monitorando temperatura e gases durante e após os impactos. E, claro, a segurança é prioridade. Já pensou dirigir um carro em alta velocidade e não ter certeza de como ele vai se comportar em um acidente? Esses testes ajudam a eliminar essa preocupação.

Durante os testes, há sensores que detectam curtos-circuitos e fuga térmica. Além disso, eles têm sistemas automáticos que ajudam a controlar incêndios e tanques de resfriamento para emergências. Todos os dados são monitorados em tempo real e uma equipe do Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, garantindo que tudo ocorra sem problemas.

### Investimento na Engenharia Local

Márcio Tonani, vice-presidente sênior de engenharia da Stellantis na América do Sul, comentou que essa inauguração mostra como a empresa acredita na força da engenharia brasileira. Para ele, investir em tecnologia, segurança e inovação é fundamental para oferecer soluções que atendam às expectativas dos motoristas. E quem dirige sabe como é importante ter um carro que não só ofereça desempenho, mas também segurança e confiabilidade.

E fica a dica: sempre que puder, faça uma revisão na segurança do seu carro. Verificar os freios, pneus e sistemas de iluminação pode evitar muitos problemas na estrada. Afinal, um passeio tranquilo é tudo o que a gente busca, não é mesmo?