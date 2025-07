Daniel Aparecido Moraes morre aos 41 anos

Falece Daniel Aparecido Moraes aos 41 anos

Daniel Aparecido Moraes, de 41 anos, faleceu na madrugada do dia 12 de julho de 2025, em São Carlos. Ele foi um querido membro da comunidade, deixando muitos amigos e familiares sentido sua perda.

Daniel era casado com Priscila Braga Bento Moraes e deixou um filho, Artur Bento Moraes. Também deixa sua mãe, Davina Bispo Moraes, além de irmãos, outros familiares e amigos que o recordarão com carinho.

O velório de Daniel ocorrerá no Velório Municipal de Ibaté, a partir das 7 horas da manhã do dia 13 de julho de 2025. O sepultamento está marcado para às 11 horas do mesmo dia, quando seu corpo será levado para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Daniel nasceu em 19 de fevereiro de 1984 e viveu uma vida marcada por momentos especiais ao lado de seus entes queridos. As informações sobre o falecimento foram prestadas pela Nova Funerária, que está auxiliando a família neste momento difícil.