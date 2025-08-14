Stellantis inaugura centro de desmontagem veicular em São Paulo

A Stellantis acaba de dar um passo importante em Osasco, São Paulo, ao lançar seu primeiro Centro de Desmontagem Veicular Circular AutoPeças. Essa novidade não é só um ponto de virada para a empresa, mas também uma contribuição significativa para o meio ambiente. Para quem ama carros, essa iniciativa traz uma alternativa sustentável para aqueles veículos que já estão fora de uso ou foram sinistrados.

Com um investimento de R$ 13 milhões, o centro vai gerar cerca de 150 empregos e tem a capacidade de desmontar até 8 mil carros por ano. Isso significa que, além de um bom trabalho, vamos ver uma redução de aproximadamente 30 mil toneladas de CO₂ a cada ano. Para quem vai pegar a estrada, é sempre bom saber que essas iniciativas ajudam a manter o ar mais limpo.

Os veículos chegam até o centro por meio de leilões e passam por uma descontaminação inicial. Isso é essencial, pois retira todos os fluidos indesejados, como óleos e combustíveis. Logo depois, os técnicos fazem um trabalho de detetive, avaliando cada peça para descobrir o que pode ser reutilizado ou remanufaturado. Afinal, não tem nada melhor do que saber que a peça do seu carro pode ter uma nova chance.

Para garantir a qualidade e a rastreabilidade, cada item é limpo com produtos biodegradáveis e recebe uma “carteira de desmonte.” Esse documento mostra a origem das peças e como elas foram desmontadas, o que é bom para a segurança e a transparência do processo.

As peças que passam no crivo da qualidade são vendidas em uma loja física montada em contêiner e também de forma online. Você poderá encontrá-las no Mercado Livre e, em breve, no próprio site da Circular AutoPeças. Dessa forma, é possível adquirir peças usadas, mas com a certeza de que estão em ótimas condições. Que tal dar uma nova vida ao seu carro de forma mais sustentável?

O Centro de Desmontagem se junta a outras iniciativas da Stellantis na América do Sul, como o Centro de Recondicionamento de Veículos em Betim, Minas Gerais. Esse espaço valoriza a economia circular, restaurando carros para revenda e envolvem jovens aprendizes da região, ajudando a preparar a nova geração para a indústria automotiva.

Essa abordagem não só reduz desperdícios, mas também fortalece a disponibilidade de materiais importantes, colocando a Stellantis em uma posição de destaque quando o assunto é inovação e sustentabilidade no Brasil. Para nós, apaixonados por carros, essa é uma evolução que vale a pena acompanhar.