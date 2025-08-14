Fiat Pulse 2026: preço sobe e se aproxima de R$ 100 mil

O Fiat Pulse 2026 chegou para fazer barulho, especialmente com sua versão de entrada, que ganhou um reajuste de preço em agosto. Agora, ele custa R$ 99.990. Isso representa um aumento de até R$ 1.000, ficando próximo da barreira dos R$ 100 mil. Para quem está de olho nesse modelo, é bom lembrar que essa versão combina o motor 1.3 Firefly com um câmbio manual de cinco marchas, um clássico que muita gente aprecia.

Com esse preço, o Pulse mantém uma proposta acessível, mas sacrificou alguns itens, como as rodas de liga leve. Agora, ele vem com rodas de aço de 16″ com calotas escurecidas, além de algumas mudanças estéticas nas molduras do para-choque e acabamento em preto fosco nas maçanetas e griletes. Mas não se engane! Ele ainda traz um pacote impressionante de equipamentos, como faróis e lanternas em LED, ar-condicionado automático e digital e uma central multimídia de 8,4”. Quem já teve um carro com sistema de áudio bom sabe o quanto isso faz diferença em viagens longas.

Agora, se você está pensando em adicionar algumas funcionalidades, a Fiat oferece o Pack Plus por R$ 2.990, que inclui rodas de liga leve e sensor de estacionamento com câmera de ré. Isso pode ser um bom custo-benefício, especialmente para quem enfrenta muito trânsito na cidade.

Tera e Kardian continuam mais caros

Apesar do reajuste, o Pulse 1.3 Drive MT ainda é mais barato que o VW Tera 1.0 MPI. Quando o modelo da VW foi lançado, um lote promocional custava R$ 99.990, mas sem essa oferta, o preço já subiu para R$ 105.990. E você sabia que ele fica bem aquém do Renault Kardian? O Kardian vem apenas com motor 1.0 turbo e os preços começam a partir de R$ 112.690. Para quem está de olho na economia, o Pulse ainda é uma opção atraente.

Linha 2026 ganhou cara nova

Além de ter trazido de volta a versão manual, o Pulse passou por uma leve reestilização. A frente agora tem a nova identidade visual da Fiat, que também encontramos em modelos como o Cronos e a Toro. A grade foi renovada com filetes horizontais e o para-choque foi redesenhado, ganhando um ar mais robusto.

Dentro do carro, os plásticos e os bancos ganharam tons mais escuros, trazendo um visual sofisticado que pode agradar muito durante os passeios. Para quem passa tempo atrás do volante, esses detalhes fazem a diferença, não é mesmo? Afinal, um interior mais bonito deixa qualquer viagem mais agradável. E com esses novos apliques, o Pulse promete não apenas estilo, mas também conforto.