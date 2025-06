Stellantis em Goiana atinge recorde de exportação

A fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco, acaba de completar uma década de funcionamento com um marco impressionante. Em junho, ela registrou a maior exportação de veículos da história da empresa em uma única remessa, enviando 4.006 carros para a Argentina, que é o principal destino dos modelos produzidos lá. Tudo isso aconteceu em apenas 48 horas, com uma verdadeira força-tarefa de dezenas de trabalhadores a todo vapor no Porto de Suape.

Os veículos foram embarcados no navio Dover Highway, que faz parte da frota da K-Line. Esses números representam um avanço significativo em relação ao recorde anterior, que era de 3 mil unidades enviadas em maio de 2023 para o México, resultado do trabalho conjunto das fábricas de Goiana e Betim, em Minas Gerais. Entre os modelos mais exportados, o destaque foi para o Jeep Renegade, que correspondeu a 26% do total. O Jeep Compass ficou em segundo lugar com 25%, seguido pela Fiat Toro (24%), Ram Rampage (16%) e Jeep Commander (9%).

Polo mais moderno da Stellantis no Brasil

Inaugurada em 2014, a planta de Goiana está a cerca de 65 km de Recife, situada no município que tem aproximadamente 85 mil habitantes. A unidade conta com 6.400 funcionários diretos, e se você somar os empregos na cadeia de fornecedores, esse número sobe para cerca de 14.700. Não é à toa que ela se tornou o polo mais avançado da Stellantis na América do Sul.

Essa foi a primeira fábrica do grupo construída do zero no Brasil, e como resultado, ela traz um parque industrial bem integrado, com fornecedores instalados dentro do complexo. Isso significa uma logística ágil e uma produção eficiente, algo que faz toda a diferença no dia a dia da operação.

Ao contrário das outras fábricas do grupo no Brasil, que têm focos específicos — como a unidade de Betim, que se concentra em modelos Fiat, e Porto Real, que produz para a Citroën — Goiana já nasceu com a intenção de fabricar veículos mais complexos. Isso inclui não apenas SUVs, mas também picapes que são voltadas tanto para o mercado local quanto para a exportação.

É curioso pensar que, enquanto dirigimos nossos carros na cidade ou em viagens, essa diversidade de modelos e capacidades de produção influencia diretamente nossa experiência ao volante. Desde o design dos veículos até a tecnologia embarcada, tudo isso reflete o trabalho realizado nesta fábrica.