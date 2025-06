Charlize Theron exibe visual ousado da Givenchy em ‘The Old Guard 2’

Charlize Theron tem chamado a atenção com seus looks durante a divulgação do filme “The Old Guard 2”. Nas últimas semanas, a atriz marcou presença em vários programas de televisão, apresentando um estilo elegante e descontraído. No entanto, seu visual mais impactante foi visto na estreia do filme em Los Angeles.

Para essa ocasião especial, Charlize escolheu um macacão de malha da coleção Fall 2025 da marca Givenchy. A peça se destaca pelo design ousado e pela clássica estampa da marca. Embora não tenha usado um macacão semelhante antes, a combinação do tecido transparente com blazers pretos, que ela costuma adotar, fez com que o look parecesse familiar.

O que realmente impressionou foi a confiança que Charlize demonstrou ao usar essa roupa. Ela exibia uma energia que mostrava que estava completamente à vontade, refletindo um estilo poderoso e ousado, que a caracteriza. Essa escolha de roupas incorpora sua personalidade marcante, surpreendendo, mas ao mesmo tempo, sendo exatamente o que todos esperavam dela.

Para completar o visual, a atriz usou botas de couro pretas, também da Givenchy, que reforçaram sua imagem forte e destemida. Essa combinação não só destacou seu estilo, mas também serviu como um lembrete de que Charlize sabe exatamente quem é e não tem medo de demonstrar isso.

Com um ar seguro e descolado, Charlize Theron se destacou mais uma vez como referência de estilo e autenticidade. A estilista responsável por seus looks é Leslie Fremar.