Tradições curiosas que atraem turistas: onde ver casamentos falsos e mais

Atrações turísticas curiosas estão se destacando pelo mundo, e cada vez mais turistas estão em busca de rituais e tradições que fogem do comum. O que antes era visto como excentricidade local agora virou um verdadeiro ímã para quem deseja experimentar algo diferente.

Entre os exemplos mais interessantes, temos festivais que fazem bebês chorarem no Japão, batalhas de travesseiros nas praças da Europa e casamentos temáticos em Las Vegas, que atraem turistas de todos os cantos.

### Festival Naki Sumo no Japão e os bebês chorões

No Japão, o “Naki Sumo” é uma tradição antiga que faz parte da cultura local. Nesse evento, lutadores de sumô levantam bebês nos braços e tentam fazê-los chorar. É um ritual realizado em templos como o Senso-ji, em Tóquio, e acredita-se que as lágrimas afastam maus espíritos e garantem saúde a quem chora. Essa cerimônia tem atraído um número crescente de visitantes internacionais, fascinados por essa peculiaridade japonesa.

### Casamentos falsos em Las Vegas

Nos Estados Unidos, a cidade de Las Vegas se tornou famosa por suas capelas onde turistas realizam casamentos temáticos. Esses casamentos, que não têm validade legal, oferecem a oportunidade de desejar um momento especial com figurinos extravagantes, cenários divertidos e até sósias de Elvis Presley. Essa tradição tem se popularizado entre os brasileiros, especialmente entre casais e grupos de amigos em viagens comemorativas.

### Batalha de travesseiros em cidades do mundo

Outra tradição que conquistou o mundo é o International Pillow Fight Day, celebrado em diversas cidades. Nesse dia, pessoas se reúnem em praças públicas para uma divertida disputa com travesseiros. O evento, geralmente organizado por redes sociais, gera imagens engraçadas que viralizam na internet, aumentando o interesse de turistas e a cobertura da mídia. Com destaque para as edições em Nova York e Londres, esses encontros se tornaram um fenômeno.

### Festas excêntricas viram roteiros turísticos

Além dessas, outras celebrações igualmente inusitadas passaram a ser parte do calendário turístico. Na Espanha, a famosa “Tomatina” reúne milhares de pessoas em Buñol para uma guerra de tomates. Originada de uma brincadeira na década de 1940, a festa agora é um evento aguardado por turistas. Na Coreia do Sul, o Festival da Lama de Boryeong, que apresenta lutas em lama e escorregadores, atrai mais de 2 milhões de visitantes anualmente e começou como uma campanha publicitária.

E ainda tem o Cheese Rolling Festival, no Reino Unido, onde competidores descem colinas atrás de um queijo. Apesar de ser considerado arriscado, a adrenalina e as imagens inusitadas atraem turistas ansiosos por uma experiência diferente.

### Curiosidade e turismo de experiências

Essas experiências mostram uma tendência de turismo moderno: a busca por eventos autênticos e peculiares que renderiam boas histórias. Estima-se que mais de 70% dos turistas estão atrás de “experiências incomuns” em suas próximas viagens, segundo pesquisas. Essas tradições não só realçam o orgulho cultural dos países, mas também ajudam na economia local, oferecendo atrações que combinam tradição com um espetáculo visual.

Com toda essa diversidade e autenticidade, quem não gostaria de aproveitar essas celebrações e contar histórias incríveis depois? Imaginar participar de algo assim dá até uma certa empolgação!