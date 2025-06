Stellantis apoia híbridos como alternativa de transição sustentável

Durante o Electric Days 2025, a Stellantis atraiu a atenção do público ao discutir as várias possibilidades de eletrificação que estão surgindo no mercado brasileiro. João Irineu Medeiros, o vice-presidente de assuntos regulatórios da empresa, destacou a importância dos carros híbridos como uma transição inteligente e responsável para um futuro mais sustentável.

Medeiros explicou que a produção de veículos eletrificados no Brasil não exige mudanças drásticas nas linhas de montagem. Isso significa que muitos empregos na indústria continuam seguros. Além disso, essa evolução já está ajudando a reduzir as emissões de poluentes, um ponto bem positivo, né?

Quando ouvimos sobre eletrificação, pode parecer que tudo é muito complicado e caro. Mas a verdade é que existem soluções mais acessíveis. Por exemplo, os sistemas híbridos leves, conhecidos como MHEV, encontrados nos SUVs Fiat Pulse e Fastback Hybrid, oferecem um bom equilíbrio entre tecnologia e preço. Com essa tecnologia, é possível economizar até 15% no consumo de combustível. Para quem vive na estrada, isso significa um retorno no investimento sem tanto desgaste no bolso.

A novidade do Pulse Hybrid, por exemplo, aumenta o preço em cerca de R$ 2 mil a R$ 3 mil em relação ao modelo convencional, mas a economia no combustível faz valer a pena, principalmente para quem roda bastante. É o tipo de compra que se paga logo.

Além do Pulse, a Stellantis está apostando em plataformas Bio-Hybrid. Desde 2023, eles têm oferecido uma variedade de tecnologias, contemplando desde híbridos leves até os plug-in. Essa estratégia diversificada possibilita que o consumidor escolha entre veículos a combustão ou totalmente elétricos.

Nesse sentido, a Stellantis já trouxe para o mercado brasileiro modelos como o Fiat 500E, que é uma versão elétrica do clássico compacto, e o renovado Peugeot e-2008. Para quem busca um pouco mais de sofisticação, os híbridos plug-in, como os Jeep Grand Cherokee e Compass 4xe, combinam motores a combustão com elétricos, oferecendo eficiência sem complicar demais a mecânica do carro.

Falando nisso, quem já passou por situações de estrada sabe como a tração integral é um diferencial em terrenos difíceis. Com essas inovações, a Stellantis está deixando o futuro dos carros com motor elétrico mais próximo e, claro, mais atrativo para o nosso dia a dia.