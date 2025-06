Governo libera maior adição de etanol na gasolina

Visando mudar o cenário energético no Brasil, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reuniu recentemente para discutir uma mudança interessante: o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina. Esse debate acontece em um momento em que a busca por soluções energéticas mais limpas e sustentáveis se torna cada vez mais urgente.

O etanol tem sido uma peça-chave nesse contexto, funcionando como uma alternativa para reduzir a dependência do petróleo e as emissões de poluentes. No Brasil, a mistura de etanol com gasolina é uma prática comum e adotada há anos, não apenas para melhorar o desempenho do combustível, mas também para trazer benefícios ao meio ambiente.

Atualmente, a legislação estabelece que a gasolina deve conter pelo menos 27% de etanol. A nova proposta do CNPE é aumentar essa porcentagem para 30%. A boa notícia é que essa alteração não exigirá adaptações nos motores dos veículos, já que a maioria dos automóveis no país são flex fuels.

Se a proposta for aprovada, o governo elaborará uma resolução com todos os prazos e requisitos técnicos que cada etapa deverá seguir. A previsão é que a nova mistura comece a ser implementada de forma gradual até o final de 2025.

Benefícios do aumento da mistura de etanol na gasolina

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comentou recentemente sobre as vantagens que essa mudança pode trazer. Ele acredita que ao elevar a mistura para 30%, o Brasil poderá se transformar em um exportador de combustíveis, o que ajudaria a fortalecer o mercado interno e criar novas oportunidades de empregos.

Além disso, Silveira mencionou que esse ajuste pode também resultar na redução do preço final da gasolina. Ele estimou que o litro poderia ficar até R$ 0,13 mais barato.

Aumento do percentual de etanol na gasolina pode dar mais autonomia ao Brasil

A decisão do CNPE busca, ainda, aumentar a autossuficiência do Brasil. Com um maior percentual de etanol na gasolina, o país ficaria menos vulnerável às flutuações do preço do petróleo no mercado internacional. Com as tensões recentes, especialmente relacionadas a produtores de petróleo, essa mudança se torna ainda mais relevante.

Portanto, essa iniciativa não é apenas sobre a gasolina que usamos diariamente, mas representa um passo em direção à sustentabilidade e à independência energética do Brasil.