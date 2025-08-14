Stellantis abre centro de desmontagem veicular em São Paulo

Já parou para pensar no que acontece com os carros quando eles chegam ao fim da vida útil? Em muitas cidades brasileiras, a gente vê veículos abandonados, sujando as ruas e se tornando verdadeiros criadouros de doenças. É uma cena comum, mas que ainda precisa de soluções de verdade.

A boa notícia é que o Grupo Stellantis, conhecido por marcas como Fiat, Jeep e Peugeot, está dando um passo importante para mudar esse quadro. No dia 14 de agosto, eles abriram um Centro de Desmontagem Veicular Circular de Autopeças em Osasco, São Paulo. Esse é o primeiro centro desse tipo na América do Sul e já conta com um investimento de R$ 13 milhões, gerando cerca de 150 empregos diretos. É um movimento que pode fazer a diferença!

Este centro tem uma capacidade impressionante: consegue desmontar até 8 mil veículos por ano. O foco? Dar um futuro mais digno para aqueles carros que já não têm mais jeito, seja porque sofreram perda total ou porque simplesmente chegaram ao fim. Após serem comprados em leilões, os veículos passam por um processo de descontaminação. Isso significa que todos os fluidos, como óleos e combustíveis, são retirados antes da desmontagem.

Depois disso, entra a parte mais interessante: uma equipe técnica avalia cada peça. Dependendo do estado, ela pode ser reutilizada, remanufaturada ou enviada para reciclagem. Se você já dirigiu um carro que apresentou problemas, sabe como cada peça é importante para a performance e segurança do veículo. E a melhor parte é que as peças em bom estado são tratadas com produtos biodegradáveis e cadastradas no Detran. Assim, dá para comprar diretamente no centro, tanto na loja física quanto online, na nova loja Circular Autopeças no Mercado Livre. Um e-commerce próprio rolando em breve também!

A Stellantis promete que nada se perde no processo. Metais como aço e alumínio são reaproveitados, assim como outros materiais e fluidos. O impacto ambiental disso é significativo: a operação pode evitar a emissão de até 30 mil toneladas de CO₂ todos os anos. Isso é algo que quem se preocupa com o meio ambiente vai adorar ouvir!

Mas o desafio é grande. O Brasil possui uma frota de 48 milhões de carros, e todo ano, cerca de 2 milhões deles deixam de rodar. Porém, só de 1,5% a 2% são reciclados, segundo o Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço. Comparado a países como Japão e nações da Europa, onde a reciclagem chega a 95%, o Brasil ainda tem muito caminho pela frente. O mercado de reciclagem automotiva no Brasil é estimado em até R$ 2 bilhões anuais, e isso mostra o quanto podemos avançar.

O centro de Osasco faz parte de um ecossistema maior que a Stellantis está montando na América do Sul. Ele se une ao Centro de Recondicionamento de Veículos inaugurado em Betim, MG, e a iniciativas de remanufatura de peças. O objetivo é claro: aumentar a durabilidade dos componentes e transformar a maneira como a indústria automotiva lida com seus resíduos.

Percebe como cada detalhe conta? Seja cuidando do carro que você já tem ou pensando no que fazer com aquele antigo que está parado na garagem, essas ações podem fazer toda a diferença para o meio ambiente e para nossa sociedade.