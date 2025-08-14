Globo registra em sigilo cenas sobre acidente de Leonardo

A nova versão da novela Vale Tudo está chamando a atenção do público com cenas que prometem revelar um dos mistérios mais marcantes da trama. Entre os dias 21 e 23 de agosto, a Globo vai gravar dez cenas importantes que detalharão o que realmente aconteceu com o personagem Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, que muitos acreditam ter morrido.

Diferentemente da história original, onde Leonardo morre em um acidente, a nova versão traz uma reviravolta: ele sobrevive e vive escondido. Essa situação é resultado de uma armação feita por sua própria mãe, Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. O corpo que foi enterrado acreditando ser o de Leonardo na verdade pertencia ao marido de Nise, vivido por Teca Pereira.

As filmagens acontecerão em uma estrada isolada em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O diretor artístico, Paulo Silvestrini, será o responsável por cuidar de cada detalhe, utilizando locais estratégicos para evitar que informações sobre o enredo escapem antes da hora.

Revelações em Flashback

As revelações serão apresentadas em um flashback dramático, que irá ao ar a partir de 29 de agosto. Esta sequência contará com a participação de personagens essenciais como Odete, Nise, Heleninha (interpretada por Paolla Oliveira) e outros dois personagens, Álvaro e Isaías. O ponto de partida para essas revelações será um vídeo gravado pela neta de Nise, Ana Clara (interpretada por Samantha Jones), que mostrará como o corpo do marido foi erroneamente enterrado no lugar de Leonardo.

Na versão original de Vale Tudo, o enredo revelava que Odete era a motorista do carro no acidente que levou à morte de Leonardo, um segredo que gerou grande impacto na história.

Para manter o suspense, a produção decidiu não divulgar detalhes sobre essas cenas, nem mesmo para parte da equipe. O objetivo é manter o público ansioso e surpreso quando as cenas forem finalmente exibidas.

A emissora também está preparando uma abordagem especial para uma das cenas mais marcantes da novela, que é a morte de Odete Roitman. Para isso, existe a possibilidade de serem gravados diferentes finais, a fim de confundir a imprensa e os telespectadores.

Sucesso de Audiência

Desde que estreou, em 31 de março, o remake de Vale Tudo tem se destacado na audiência, com uma média de 22,2 pontos na Grande São Paulo. Em julho, quando não teve a concorrência direta da novela Força de Mulher, exibida pela Record, os índices subiram para 23,6 pontos, o que representa o melhor desempenho do horário desde agosto de 2024.

O sucesso atual da trama de Manuela Dias superou a novela Um Lugar ao Sol, que terminou com uma média de 22,3 pontos. A expectativa é que a reta final da novela, repleta de revelações e emoções, atraia ainda mais telespectadores até o último capítulo, programado para ser exibido em 17 de outubro.