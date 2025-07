Spin tem desconto de R$ 17 mil e fica mais barata que Tera

Durante julho, a Chevrolet trouxe uma condição especial para quem precisa de um carro mais acessível: a Spin 1.8 automática com configuração de 5 lugares é uma ótima opção para pessoas com deficiência (PcD). Esse modelo é conhecido por seu espaço interno generoso, e o porta-malas, que é de 710 litros, é perfeito para quem precisa de bastante capacidade.

A Spin, que custa R$ 119.900 normalmente, pode ser adquirida por R$ 102.900 por quem tem direito às isenções. São R$ 17 mil de desconto, uma ajuda e tanto na hora de fechar um negócio. A Chevrolet confirma esses preços, mas vale lembrar que eles podem variar dependendo da sua região. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar uma concessionária autorizada e apresentar a documentação necessária.

Falando em concorrência, se você comparar a Spin com outros modelos do mercado, como o recém-lançado Volkswagen Tera, é fácil ver onde a Spin brilha. O Tera tem um design moderno, mas é menor em espaço — são apenas 350 litros de capacidade no porta-malas, o que é bem menos do que a Spin. A Spin é uma escolha prática se você precisa de espaço.

A Spin 1.8 AT para 5 lugares vem com algumas características bem legais. As rodas de aço aro 15″ e os bancos de tecido preto são detalhes que dão um toque simples, mas elegante. O carro ainda traz Wi-Fi a bordo para conectar até 7 dispositivos, 6 airbags para mais segurança, assistente de partida em aclive, e outros recursos que ajudam a tornar a experiência de dirigir ainda melhor.

Um dos destaques é o painel digital com uma tela de 8”, tudo bem moderno. Além disso, você tem um sistema multimídia Chevrolet MyLink com uma tela sensível ao toque de 11”, que aceita Android Auto e Apple CarPlay — ótimo para quem gosta de estar sempre conectado enquanto dirige.

Em junho de 2025, a Spin teve um bom desempenho nas vendas, com 1.975 unidades emplacadas, superando até modelos de marcas concorrentes. Isso mostra que a Spin continua sendo uma opção atrativa para quem busca um carro espaçoso e acessível.

Dê uma olhada na tabela abaixo para ver os preços e configurações:

| Configurações | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|——————-|——————-|——————|————-|

| 1.8 AT 5 lugares | R$ 119.900,00 | R$ 102.900,00 | R$ 17.000,00|

A Spin é uma escolha sólida, especialmente se você prioriza espaço e conforto no dia a dia.