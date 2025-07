SP City Marathon é válido para o Campeonato Pan-Americano

Maratona On SP City 2023: Novidades e Expectativas

Neste domingo, 27 de julho, acontece a nona edição da On SP City Marathon, e este ano a prova traz algumas novidades importantes. Pela primeira vez, a maratona será válida para o Campeonato Pan-Americano de Atletismo, o que eleva seu prestígio. Seis corredores brasileiros que fazem parte da elite estarão competindo e pontuando para o ranking pan-americano.

Esta maratona possui certificação do Selo World Athletics e do Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), garantindo a qualidade do evento. A corrida será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Iguana Sports, organizadora do evento, com a apresentação de Sergio Rocha e Ricardo Nishi, começando às 5h05.

O evento deste ano bateu recorde de inscrições, com 24.500 participantes, representando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Entre eles, 64% são homens. Na maratona, a predominância masculina é ainda mais acentuada, com 80% dos inscritos. Por outro lado, na meia maratona, as mulheres representam 43%, tornando esta prova a mais popular, com 75% do total de inscrições. Notável também é o aumento de 5% no número de jovens atletas até 28 anos, de acordo com Paulo Carelli, CEO da Iguana Sports.

Os kits de participação podem ser retirados até o sábado, 26 de julho, na Expo, localizada no Transamérica Expo Center, até às 18h. As provas, tanto a maratona quanto a meia maratona, iniciarão às 5h15, com largada no Estádio do Pacaembu em direção ao Jockey Club. A largada ocorrerá em ondas, com os corredores mais rápidos saindo primeiro, a cada cinco minutos. É importante lembrar que os participantes que utilizarem o Guarda-Volumes devem trazer a sacola fornecida no kit.

Os corredores percorrerão 18 bairros da cidade, e durante todo o trajeto haverá pontos de apoio, com água, banheiros e assistência médica a cada 3 km. Entre as atrações, destaca-se a presença de um Elvis Presley em frente à Galeria do Rock e um quarteto de cordas em frente ao Theatro Municipal. No Túnel Sebastião Salgado, uma DJ se apresentará, entre outras animadas performances.

A arena do evento será montada no Jockey Club, onde o público poderá acompanhar a corrida através de telões. Dos 24.500 inscritos, 47% são de São Paulo, e há participantes de outros estados e até do exterior, totalizando 16 países, sendo os Estados Unidos o país com mais corredores.

Premiação e Bônus

A competição contará com premiações em dinheiro até o oitavo lugar, tanto na maratona quanto na meia maratona. O vencedor da maratona receberá R$ 20 mil, enquanto o oitavo colocado ganhará R$ 2 mil. Na meia maratona, o prêmio para o campeão será de R$ 8 mil e para o oitavo colocado, R$ 1 mil. Além disso, há bônus de 30% para o primeiro brasileiro que cruzar a linha de chegada, e bônus maiores se forem quebrados recordes, tanto da prova quanto nacionais.

Atualmente, os recordes da maratona são de Laurindo Nunes Neto, com 2h20min19s, e Tecla Chebet, com 2h45min50s. Na meia maratona, Marilson dos Santos e Valdilene Silva possuem os melhores tempos. Este ano, 39 atletas profissionais participarão da meia maratona, incluindo três quenianos e uma atleta da Argentina. Nomes conhecidos do atletismo brasileiro como Andreia Hessel e Jéssica Ladeira também estarão competindo.

Impacto no Trânsito

Para garantir a segurança dos participantes, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará o monitoramento do trânsito nas regiões central, oeste e sul de São Paulo. As vias do percurso da corrida serão bloqueadas a partir da meia-noite e desvios serão implantados, visando a segurança e o conforto de todos, tanto dos corredores quanto dos motoristas. Além disso, a Ciclofaixa de Lazer será suspensa em diversos trechos da cidade durante a maratona.

A On SP City Marathon 2023 promete ser um evento emocionante, com um forte apelo esportivo e cultural, reunindo depois de longos meses muitos corredores e apaixonados pelo atletismo em um dos mais icônicos cenários urbanos do Brasil.