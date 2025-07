A chuva pode afetar o Grande Prêmio de F1

Neste sábado, 30 pilotos da Fórmula 3 enfrentaram condições climáticas adversas em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Devido a chuvas intensas que atingiram a região, a corrida principal do campeonato foi cancelada, despertando preocupações sobre a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1, que está marcado para as 15 horas.

Logo nas primeiras tentativas de corrida, a situação se mostrou insustentável. Os pilotos não conseguiram completar um único giro de formação, já que a visibilidade estava extremamente baixa. Durante esses instantes, Tim Tramnitz e Brando Badoer colidiram na reta Kemmel, enquanto James Hedley perdeu o controle do carro em meio à forte chuva.

Os organizadores tentaram dar início à corrida novamente às 9h05, atrás da Safety Car. No entanto, a pausa na chuva foibreve. Assim que a corrida recomeçou, Tasanapol Inthraphuvasak perdeu o controle de seu carro e ficou preso sobre um dos vibreteurs. Essa situação levou à exibição de um novo bandeira vermelha, que resultou na decisão de cancelar a prova de forma definitiva.

Como consequência, nenhum ponto foi distribuído e não houve vencedor declarado.

As previsões climáticas indicam que a chuva continuaria durante todo o dia. Essa situação vem pondo em risco o Grande Prêmio de Fórmula 1, marcado também para hoje às 15 horas. A possibilidade de atrasos ou até mesmo de um cancelamento total da corrida de F1 não pode ser descartada.

Os eventos deste sábado trazem à mente o Grande Prêmio de 2021, que ficou marcado por ter sido interrompido rapidamente, logo após alguns voltas atrás da Safety Car. A combinação de Spa e condições meteorológicas imprevisíveis sempre gera preocupações.