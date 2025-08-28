Sistema Onstar chega a 1 milhão de veículos Chevrolet

A General Motors, que já é conhecida por trazer boas novidades da marca Chevrolet, acaba de atingir uma marca incrível: mais de 1 milhão de veículos conectados ao sistema OnStar na América do Sul. Esse recurso, que começou lá em 2015 no Cruze, evoluiu muito. O que antes era apenas um botão de emergência virou um verdadeiro assistente digital. Agora, você conta com comandos remotos, internet Wi-Fi dentro do carro, suporte em situações de emergência e até ajuda no caso de roubo.

A mais recente novidade nessa tecnologia vem com o novo Equinox a combustão, que vai chegar ao mercado no final de 2024. Além de ser a primeira geração do SUV, ele traz a conectividade 5G de fábrica e o OnStar já embutido. Isso realmente é um passo à frente para o sistema, não é mesmo?

Ecossistema conectado

Hoje, o OnStar já está presente em mais de 20 milhões de veículos pelo mundo, tornando-se a maior plataforma de serviços conectados no setor automotivo. Na América do Sul, a operação conta com um centro de comando próprio, que combina inteligência artificial com atendimento humano, disponível 24 horas por dia.

O sistema já equipa desde os compactos da linha Onix até o robusto S10, passando pelos modelos elétricos como Equinox EV e Blazer EV. A intenção da GM é que, futuramente, todos os modelos vendidos na região, até mesmo aqueles rebatizados de outras marcas, como o novo Chevrolet Spark EV e o futuro Captiva EV, venham equipados com o OnStar.

E aí vem a cereja do bolo: uma nova função, chamada Acompanhamento Seguro, chegou para reforçar a segurança. Com ela, o motorista pode solicitar que a central do OnStar faça o monitoramento do carro e do trajeto por até cinco minutos em situações de risco. Se algo suspeito acontecer, o protocolo de emergência é acionado automaticamente. Com certeza, uma mão na roda em momentos críticos!

Planos sob demanda

No Brasil, a Chevrolet oferece quatro pacotes de serviços do OnStar. Vamos dar uma olhada em cada um deles:

Standard : Funções básicas e acesso limitado.

: Funções básicas e acesso limitado. Protect : Focado em segurança e emergência, com resposta automática a acidentes e assistência veicular. E não podemos esquecer do Wi-Fi nativo com 6 GB mensais.

: Focado em segurança e emergência, com resposta automática a acidentes e assistência veicular. E não podemos esquecer do Wi-Fi nativo com 6 GB mensais. Connect : Permite comandos remotos e conectividade via aplicativo.

: Permite comandos remotos e conectividade via aplicativo. Protect & Connect: A opção mais completa, que junta segurança e conectividade total.

Os planos podem ser facilmente contratados pelo aplicativo myChevrolet, e os benefícios podem variar dependendo do modelo do carro. Os preços podem ser conferidos direto no site da Chevrolet, então fique de olho!

Além das funcionalidades clássicas, o sistema oferece comandos remotos, Wi-Fi com antena amplificada, atualizações de software à distância e diagnósticos inteligentes. De acordo com a GM, essa tecnologia já ajudou a salvar em média uma vida por dia na região, com mais de 21 milhões de operações remotas realizadas desde seu lançamento. Isso é impressionante e mostra como a tecnologia pode fazer a diferença no nosso dia a dia!