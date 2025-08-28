China: amiga ou vilã do meio ambiente? Contrastes na energia limpa

A China está na vanguarda dos investimentos em energia limpa no Sudeste Asiático, mas essa história não é tão simples quanto parece. Apesar de erguer parques solares e hidrelétricas, surgem denúncias sobre poluição e degradação ambiental, especialmente em operações de níquel e terras raras. Esse cenário cria um contraste entre o crescimento verde e os danos ambientais que muitas vezes são ignorados.

Com as empresas chinesas se posicionando em setores estratégicos nos países vizinhos, o que atrai essa mudança? A explicação passa pela busca por mão de obra mais barata, regras ambientais menos rígidas e acesso a vastas reservas minerais. Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas têm endurecido as normas dentro do país, levando muitas indústrias poluentes a migrarem para fora, onde as fiscalizações são mais brandas.

Os analistas apontam que, enquanto o financiamento da China acelera a transição energética na região, muitos projetos verdes se perdem de vista entre os empreendimentos mais poluentes que continuam a operar com força. Esse contexto político e ambiental vai além das fronteiras, refletindo tensões que impactam diretamente as vidas das comunidades locais, muitas vezes priorizadas em nome do desenvolvimento econômico.

O paradoxo do investimento verde chinês

Nos últimos anos, um aumento significativo na presença de empresas chinesas foi observado em setores que exigem muitos recursos. Apesar do avanço em áreas sustentáveis, conflitos enfrentados por comunidades locais tornam-se um ponto crucial. Muitas vezes, os governos preferem focar em empregos e arrecadação fiscal imediata ao invés da conservação ambiental, refletindo uma lógica que também é abraçada pelo governo chinês.

Níquel na Indonésia: expansão, protestos e sanções

No setor de níquel na Indonésia, o crescimento trouxe não apenas benefícios, mas também protestos. Recentemente, em Jacarta, foram anunciadas sanções devido a violações ambientais no Parque Industrial Morowali, onde a companhia Tsingshan Holding Group opera. Um relatório indicou que mais de 75% da capacidade de refino de níquel no país é controlada por empresas chinesas, criando uma dependência econômica que limita o poder do governo local para impor regulamentações.

A Indonésia busca aumentar o processamento interno dos minerais, mas isso vem acompanhado de um aumento na poluição. A cientista política Fengshi Wu destaca que, na luta por mais valor agregado, é necessário implementar medidas realmente eficazes contra a poluição.

Mekong sob pressão: terras raras e metais tóxicos

Em Mianmar, a expansão da mineração de terras raras tem gerado críticas intensas. A contaminação do Rio Mekong está sendo uma preocupação crescente, com relatos de altos níveis de arsênio em áreas próximas às operações de mineração. Volumes significativos de metais tóxicos foram identificados em Laos e na Tailândia, levantando questionamentos sobre a responsabilidade das empresas chinesas que atuam na região.

Comunidades locais sentem o impacto direto dessa situação, e a embaixada da China em Bangkok respondeu afirmando que as operações estão dentro das normas legais. Contudo, ambientalistas como Pianporn Deetes alertam para os riscos associados a projetos como a hidrelétrica de Pak Beng, temendo que a criação de reservatórios acumule sedimentos contaminados.

Regras mais rígidas, deslocamento industrial e emprego

Com o endurecimento das regras na China, muitas indústrias de alto impacto ambiental vêm migrando para o Sudeste Asiático. Desde 2017, siderúrgicas têm buscado terrenos e energia em países vizinhos, atraídas por uma combinação de custos operacionais mais baixos e a possibilidade de escapar das tarifas dos EUA. Essa mudança gera empregos, mas muitas vezes em condições precárias, com riscos para a saúde e baixa remuneração.

Nacionalismo de recursos e a barganha dos governos

Governos da região estão apostando no processamento doméstico dos minerais para garantir mais renda e controle técnico. Isso fortalece sua posição ao negociar com investidores, mas também expõe a uma maior responsabilidade sobre os passivos ambientais. O modelo chinês, que trouxe crescimento rápido e desafios ambientais, serve como um exemplo a ser considerado por esses países.

Capital, know-how e a pergunta que fica

Ao tratar do papel do investimento chinês na região, é preciso refletir se o problema reside na origem do capital ou nas condições regulatórias que os países receptores aceitam. O cenário é contraditório: investimentos chineses ajudam a acelerar a transição energética, mas ao mesmo tempo mantém uma presença forte em setores poluentes.

Os governos locais celebram a entrada de capital, que gera empregos e receitas, mas muitas vezes não dão a devida atenção aos custos ambientais associados. A pergunta que fica é qual será o limite para o impacto ambiental em nome do desenvolvimento econômico.