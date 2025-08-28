Audi A6 Sportback e-tron é lançado no Brasil com 445 km de autonomia

A Audi acaba de dar um passo importante na eletrificação no Brasil ao lançar o A6 Sportback e-tron. Com um design que atrai olhares e um desempenho que impressiona, esse sedã promete conquistar os apaixonados por carros. O preço? R$ 649.990. E não podemos esquecer que ele complementa a linha de elétricos da marca, que já conta com o Q6 e-tron.

Esse novo modelo é o primeiro da Audi a vir com tração traseira no Brasil. Imagina só: ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em meros 5,4 segundos! Sob o capô, um motor elétrico potente de 367 cv e 57,6 kgfm de torque garantem uma dirigibilidade super divertidas e responsiva.

### Bateria e Autonomia

Uma das grandes vantagens do A6 é a sua bateria de 100 kWh, que proporciona uma autonomia de 445 km, podendo até ultrapassar 500 km em condições ideais. Para quem já enfrentou aquele perrengue de ficar procurando um ponto de recarga, a arquitetura de 800V é um alívio: dá para carregar de 10% a 80% em cerca de 20 minutos em eletropostos adequados. Isso é perfeito para viagens longas ou fins de semana fora da cidade!

### Design e Conforto

O visual do A6 Sportback e-tron segue a nova linguagem da Audi, cheio de linhas fluidas e um conjunto óptico que faz a diferença. As rodas de 21 polegadas e a traseira com lanternas full-LED interligadas dão aquele toque de modernidade. Duplica o charme com um logotipo iluminado — uma verdadeira vibe contemporânea.

### Interior de Alto Nível

Por dentro, o acabamento é de dar água na boca, combinando couro, metal e materiais de alta qualidade. O painel é futurista, com três telas digitais, incluindo uma dedicada para o passageiro. E, para os amantes de boa música, o sistema de som Bang & Olufsen com 705 W de potência é um verdadeiro presente para os ouvidos.

A segurança também não ficou de lado. O A6 vem equipado com nove airbags, head-up display com realidade aumentada, piloto automático adaptativo e diversas tecnologias para evitar acidentes — ótimo para quem enfrenta trânsito pesado no dia a dia.

### O Que Esperar?

Com tudo isso, o A6 Sportback e-tron chega para brigar entre os sedãs elétricos de luxo. Ele combina tecnologia de ponta, desempenho ágil e uma autonomia que deixa muita gente satisfeita. Se você procura uma alternativa mais esportiva ao Q6 e-tron, esse modelo se destaca como uma das opções mais sofisticadas do mercado brasileiro.

A gente sabe que, ao volante, cada detalhe conta, e o A6 tem tudo para ser um companheiro de estrada incrível!