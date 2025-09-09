Sinais de combustível adulterado: 4 dicas da Fipe Carros

Ter um carro no Brasil é uma aventura que vai muito além de simplesmente pagar a conta na concessionária. A gente precisa enfrentar um verdadeiro labirinto, e um dos desafios mais chatos é lidar com os combustíveis adulterados. Esses combustíveis podem prejudicar o desempenho do carro, fazer a gente gastar mais e, acredite, até danificar o motor. Por isso, saber identificar os sinais de que o combustível não está legal é fundamental.

A boa notícia é que existem alguns indícios que ajudam a descobrir se a gasolina ou o etanol que você abasteceu não estão em boas condições. Para facilitar, fiz uma lista com quatro sinais que merecem a sua atenção. Ah, e não se esqueça: você sabia que tem carros até R$ 120 mil que consomem muito? Vamos ao que interessa!

1 – Aumento repentino do consumo

Um dos primeiros sinais que você pode notar é o aumento inesperado do consumo de combustível. Isso geralmente acontece quando a gasolina ou o etanol recebem aditivos não permitidos ou em excesso, como solventes e até água. Com isso, a qualidade do produto cai e, adivinha? Você acaba gastando mais e poluindo mais. É frustrante ver o ponteiro do combustível descer a toda, não é?

2 – Perda de potência

Outro sinal que pode deixar você preocupado é a perda de potência do motor. Sabe quando você pisa fundo no acelerador e, em vez de ganhar fôlego, o carro dá aqueles engasgos? Isso é um indício claro de que a combustão não está rolando da forma certa. E se você dirige um carro que não é flex, a situação pode ser ainda pior, já que eles não se adaptam bem a misturas de combustível inadequadas.

3 – Dificuldade para dar partida

Se o seu carro começar a dar trabalho para dar partida ou a marcha lenta ficar irregular, é hora de ficar alerta. Vibrações no motor, falhas na rotação e demora para ligar são sintomas comuns de que o combustível pode estar comprometido. Em casos mais extremos, você pode até ver fumaça saindo do escapamento. Ninguém quer passar por isso, certo?

4 – Luz de injeção acesa no painel

E quando a luz de injeção acende no painel? Isso é um sinal vermelho. Essa luz acende porque a adulteração pode bagunçar a leitura da sonda lambda, que mede os gases da combustão. Se você perceber que a luz acendeu logo após abastecer, é bom procurar uma oficina de confiança. Ninguém quer gastar uma grana alta em reparos desnecessários.

Para evitar problemas, o melhor mesmo é abastecer em postos que tenham boa reputação. Fuja dos preços muito baixos, porque isso geralmente é um sinal de combustível adulterado. E lembre-se: guardar a nota fiscal e pedir recomendações de pessoas de confiança pode te salvar de grandes dores de cabeça.

Agora, com essas dicas, você está mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia na direção!