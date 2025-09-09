Pescadores encontram tubarão de coloração rara no mar

Um fenômeno raro e super interessante tem chamado a atenção no Caribe: um tubarão-lixa que apareceu com uma coloração alaranjada. Esse encontro curioso aconteceu em agosto, quando alguns pescadores estavam participando de uma atividade de pesca esportiva nas águas do Parque Nacional Tortuguero, na Costa Rica. Enquanto pescavam, eles acabaram capturando acidentalmente o tubarão a 37 metros de profundidade, mas logo o devolveram ao mar.

Essa descoberta é bastante especial, pois é o primeiro registro de xantocromismo em tubarões-lixa, um tipo de condição genética que causa pigmentação amarela. E, até agora, essa situação não tinha sido observada em tubarões ou qualquer outro peixe cartilaginoso na região.

Descoberta e implicações científicas

Após ser capturado, o tubarão-lixa, que media cerca de dois metros, foi solto de volta ao oceano. No entanto, sua cor incomum e os olhos brancos, que podem indicar albinismo, despertaram muitas discussões entre os cientistas. Normalmente, essa espécie é marrom, o que ajuda na camuflagem entre recifes e rochas. Mas o alaranjado faz com que ele se destaque, o que pode torná-lo mais vulnerável a predadores.

Apesar disso, o fato de um tubarão-lixa com essa coloração ter alcançado a fase adulta nos faz pensar de forma diferente sobre a sobrevivência de animais com xantocromismo. Além das condições genéticas, fatores ambientais, como estresse, altas temperaturas e desequilíbrios hormonais que podem ocorrer na região do Caribe, podem ter contribuído para essa condição.

Expansão de fronteiras genéticas

Esse achado único do tubarão-lixa alaranjado abre portas para novas pesquisas em genética marinha. Embora o xantocromismo já tenha sido observado em outros animais, a sua presença em tubarões é algo totalmente inédito. Isso mostra o quanto ainda há para descobrir sobre a variabilidade genética e os impactos que isso pode ter na evolução das espécies marinhas.

Agora, os pesquisadores estão focados em entender se essa mutação é apenas um caso isolado ou se pode indicar uma tendência genética que está surgindo. Essa investigação poderá nos dar mais insights sobre a diversidade genética e os mistérios do universo marinho.