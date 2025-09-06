Shineray vende mais de 80 mil motocicletas no Brasil

O mercado de motocicletas aqui no Brasil surpreendeu a todos com um crescimento inesperado em 2025. A Shineray se destacou nesse cenário e, com uma estratégia de expansão bastante agressiva, conquistou novos consumidores e solidificou sua presença no território nacional. O resultado? Um marco histórico que coloca a marca entre as gigantes do setor.

Em agosto, a Shineray teve seu melhor desempenho mensal de todos os tempos, vendendo nada menos que 11.446 unidades. E se você acha isso impressionante, olha só: no acumulado do ano, até agosto, a companhia emplacou 81.984 motocicletas, superando 2024 em 83,2%! Esse crescimento expressivo mostra como a marca está se movendo rápido e ganhando espaço no mercado.

A fabricante também não parou por aí. Em um único mês, abriram 42 concessionárias, totalizando agora 314 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Esses lugares têm showroom, oficina e estoque completo de peças, garantindo que os clientes tenham todas as facilidades à mão. Isso realmente mostra o compromisso da Shineray em oferecer uma experiência de compra diferenciada.

E a expansão não ficou restrita apenas às regiões Norte e Nordeste, onde a presença da marca é mais forte. Eles têm planos de abrir mais 148 lojas até o fim de 2025. Isso é ótimo para você que mora em outras partes do Brasil e estava torcendo para ver a Shineray mais perto.

Atualmente, a Shineray já ocupa a terceira posição no ranking nacional, atrás apenas de Honda e Yamaha. A participação dela chegou a 6,17%, um índice recorde! Isso significa que a marca está se consolidando como uma força crescente no mercado.

Segundo Wendel Lazko, Gerente Geral de Negócios da Shineray, o sucesso vem da combinação de preço acessível, qualidade e um atendimento próximo ao cliente. Ele destaca que esse crescimento é fruto de um planejamento estratégico sólido e da dedicação dos colaboradores, que buscam levar a experiência Shineray a cada vez mais brasileiros.