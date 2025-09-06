Último capítulo atinge apenas 2 pontos de audiência em SP

A novela “A Caverna Encantada” se despediu do público no dia 5 de setembro, após a exibição de 287 capítulos pelo SBT. Composta por quatro temporadas, cada uma ambientada em uma estação do ano, a trama misturou elementos de fantasia, romance e mistério. Contudo, não obteve a audiência esperada.

O desfecho da novela teve baixa repercussão na Grande São Paulo. Dados de audiência revelam que a produção marcou apenas 2 pontos no Ibope. Em comparação, outras atrações no mesmo horário se destacaram: a Globo alcançou 13,3 pontos, o “Cidade Alerta” da Record registrou 5,3, o “Brasil Urgente” da Band Mark 2,9, e o programa infantil “Quintal da Cultura” da TV Cultura ficou com 0,5.

### Queda de audiência

“A Caverna Encantada” estreou inicialmente às 21h, no horário nobre, mas enfrentou dificuldades de audiência, com uma média de apenas 3,6 pontos. Isso a tornou a novela nacional inédita com a pior performance nesse horário no SBT em 18 anos. Para tentar reverter a situação, a emissora alterou o horário da novela diversas vezes: primeiro para as 13h45 e, em seguida, para o final da tarde, substituindo o dorama sul-coreano “Meu Amor das Estrelas”. No entanto, as mudanças não foram suficientes e a novela terminou com uma média geral de 3,4 pontos.

### Novos planos para dramaturgia

O baixo desempenho em audiência e receita levou o SBT a decidir pausar as produções inéditas de dramaturgia. Essa decisão não significa um abandono do gênero, já que a emissora planeja retornar com novas produções em 2026. A volta será marcada por uma coprodução com a Disney, com um modelo inovador que busca minimizar os riscos financeiros.

Esse novo formato incluirá parcerias com produtoras externas, o uso dos estúdios do SBT em Osasco e a divisão de despesas e lucros. As produções pretendem ser voltadas principalmente para o público infantojuvenil, o que deve ajudar a emissora a equilibrar qualidade artística com viabilidade econômica. Dessa forma, o SBT busca se manter competitivo em um mercado de televisão cada vez mais desafiador.