Entretenimento

Último capítulo atinge apenas 2 pontos de audiência em SP

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Elenco de A Caverna Encantada. Foto: Divulgação/SBT
último capítulo registra apenas 2 pontos de audiência em SP

A novela “A Caverna Encantada” se despediu do público no dia 5 de setembro, após a exibição de 287 capítulos pelo SBT. Composta por quatro temporadas, cada uma ambientada em uma estação do ano, a trama misturou elementos de fantasia, romance e mistério. Contudo, não obteve a audiência esperada.

O desfecho da novela teve baixa repercussão na Grande São Paulo. Dados de audiência revelam que a produção marcou apenas 2 pontos no Ibope. Em comparação, outras atrações no mesmo horário se destacaram: a Globo alcançou 13,3 pontos, o “Cidade Alerta” da Record registrou 5,3, o “Brasil Urgente” da Band Mark 2,9, e o programa infantil “Quintal da Cultura” da TV Cultura ficou com 0,5.

### Queda de audiência

“A Caverna Encantada” estreou inicialmente às 21h, no horário nobre, mas enfrentou dificuldades de audiência, com uma média de apenas 3,6 pontos. Isso a tornou a novela nacional inédita com a pior performance nesse horário no SBT em 18 anos. Para tentar reverter a situação, a emissora alterou o horário da novela diversas vezes: primeiro para as 13h45 e, em seguida, para o final da tarde, substituindo o dorama sul-coreano “Meu Amor das Estrelas”. No entanto, as mudanças não foram suficientes e a novela terminou com uma média geral de 3,4 pontos.

### Novos planos para dramaturgia

O baixo desempenho em audiência e receita levou o SBT a decidir pausar as produções inéditas de dramaturgia. Essa decisão não significa um abandono do gênero, já que a emissora planeja retornar com novas produções em 2026. A volta será marcada por uma coprodução com a Disney, com um modelo inovador que busca minimizar os riscos financeiros.

Esse novo formato incluirá parcerias com produtoras externas, o uso dos estúdios do SBT em Osasco e a divisão de despesas e lucros. As produções pretendem ser voltadas principalmente para o público infantojuvenil, o que deve ajudar a emissora a equilibrar qualidade artística com viabilidade econômica. Dessa forma, o SBT busca se manter competitivo em um mercado de televisão cada vez mais desafiador.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Boris Casoy e Patrícia Abravanel. Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Boris Casoy é homenageado no programa Silvio Santos com nostalgia

3 horas atrás
Casamento de Odete e César em Vale Tudo. Foto: Divulgação/Globo

César e Odete: passado criminal de César é revelado durante casamento

17 horas atrás
Fotos: Brunini e Jean Gomes/Divulgação Disney+

The Voice Brasil 2025 começa gravações e estreia em outubro

20 horas atrás
Rafael Cardoso. Foto: Reprodução/Instagram

Rafael Cardoso nega rumores sobre participação em “A Fazenda 17”

22 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo