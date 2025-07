Shangjie apresenta as primeiras imagens do seu carro inaugural

A Shangjie, a nova marca nascida da parceria entre a SAIC e a Huawei, está pronta para dar um passo importante: o lançamento do seu primeiro carro, programado para o outono. Embora ainda não tenha um nome, o modelo já começa a gerar expectativa, especialmente com os teasers oficiais e as postagens do Richard Yu, executivo da Huawei, que promete uma “direção inteligente com uma luz azul”.

Nas imagens divulgadas, o carro aparece camuflado, mas conseguimos ver alguns detalhes que não passam despercebidos. A frente, com a grade fechada, é bem característica dos elétricos e os faróis têm uma iluminação contínua bem moderna. Lá atrás, as lanternas conectadas prometem um visual bem estiloso. A concorrência será acirrada, especialmente com o carro da Onvo, chamado L90, que já chegou ao mercado chinês apostando em um design minimalista e preços competitivos.

Um dos grandes destaques desse novo carro é o sensor LiDAR que fica no teto. Esse componente será essencial para um sistema avançado de condução assistida. Imagine dirigir com uma tecnologia que ajuda a manter a segurança nas estradas! A Huawei deve utilizar uma unidade LiDAR de 192 linhas, além do novo radar de ondas milimétricas 4D. Mas, se você está pensando em um carro mais em conta, parece que os modelos mais baratos não terão o LiDAR de fábrica. Em vez disso, vão usar um sistema baseado em câmeras que promete ser mais acessível, variando entre 150 mil e 250 mil yuans, o que equivale a algo entre R$ 115 mil e R$ 190 mil.

Outra escolha interessante foram as maçanetas externas clássicas, que fogem da tendência das maçanetas embutidas. O design geral fica elegante, com linhas suaves que garantem uma aparência limpa. Para quem curte tecnologia, o novo carro virá com o sistema HarmonyOS da Huawei. Esse sistema já está em uso por outras marcas que trabalham com a Huawei e deve trazer múltiplas telas no cockpit e um assistente de voz super inteligente. Já pensou em ter integração com seus dispositivos de casa enquanto dirige?

Nos próximos dias, mais detalhes devem surgir à medida que o lançamento se aproxima. A Shangjie está apostando em preço competitivo e tecnologia de ponta para conquistar seu espaço no mundo dos elétricos. E com o mercado de carros elétricos cada vez mais fervendo, como o Leapmotor C11 2025, que traz uma atualização incrível e tecnologia de 800V, e o Porsche Cayenne Elétrico, que brilha pela performance e capacidade de reboque, não há dúvida de que essa nova aposta promete agitar o cenário automotivo!