GWM apresenta facelift do Haval Big Dog 2026 na China

O Haval Big Dog 2026 vai desembarcar na China no dia 17 de julho, e já dá para sentir a animação por aqui! Esse SUV médio tem tudo para continuar o sucesso de vendas da linha anterior, que já passou de 600 mil unidades desde 2020. Então, se você é fã de carros, fica ligado nas novidades!

Na parte externa, o novo Big Dog preserva aquele estilo robusto que a gente ama, mas dá uma renovada na grade frontal e nos faróis, que agora são leds mais potentes — 20% a mais de intensidade nas luzes baixas, pra iluminar bem a estrada. Quem dirige muito em noite escura sabe como isso faz diferença!

Passando para a traseira, as lanternas em “L” invertido continuam por lá e as maçanetas não mudaram. E se você precisa de um espaço extra, pode contar com os práticos racks no teto, perfeitos para aquelas viagens de fim de semana. As cores disponíveis também são bacanas: azul nebuloso, verde musgo, cinza meteorito, branco lunar e preto.

Internamente, as melhorias não param! O volante, que agora tem formato de D, combina com uma central multimídia flutuante de 14,6 polegadas, rodando o sistema Coffee OS 3 — parece coisa de filme, né? E ainda tem um painel digital e um HUD de 9 polegadas, ou seja, tudo na palma da mão.

No quesito conforto, o Big Dog não decepciona. Os bancos têm ventilação, tem um sistema de som com 10 alto-falantes, e o porta-malas explora até 1.404 litros com os bancos traseiros rebatidos. Imaginen como isso é prático para quem leva muita bagagem em viagens!

As medidas continuam as mesmas do modelo anterior, com 4,62 metros de comprimento e 2,73 metros de entre-eixos. Modelos como o novo sedã híbrido Chery Fulwin A9L também estão chamando atenção nas ruas, mostrando como o mercado automotivo está aquecido.

Ainda não temos os detalhes exatos sobre as motorizações do Big Dog 2026, mas espera-se que ele traga as opções conhecidas de 1.5 turbo com 181 cv e 2.0 turbo com 235 cv. Ambos com câmbio DCT — bem esperto para encarar o dia a dia e viajar com estilo.

Se você está de olho no Haval Big Dog 2024, saiba que ele já está à venda por preços que variam entre 123.900 e 149.900 yuan, o que dá algo em torno de 17.270 a 20.900 dólares. As vendas continuam fortes, com uma média de mais de 10 mil unidades por mês.

E se você está buscando outras opções, vale a pena dar uma olhada nas novidades dos elétricos, como o Xiaomi SU7 e o Aito, que estão dominando o mercado na questão de revenda na China. O futuro dos carros está por aí, e a gente não quer ficar de fora!