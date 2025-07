Lexus registra entrada no Guinness com partida de tênis sobre carros

Em uma jogada ousada para reinventar sua imagem, a Lexus resolveu misturar carros e esportes de uma forma que poucos imaginariam. A marca organizou partidas de tênis em cima de carros em movimento. Para isso, chamou os tenistas britânicos Jamie Murray e Laura Robson. O resultado? Dois recordes mundiais registrados pelo Guinness Book!

A escolha do modelo não poderia ser mais impressionante: o Lexus NX. Os carros foram adaptados com plataformas de alumínio no teto para que os atletas pudessem jogar em segurança. Aliás, segurança foi prioridade total, já que eles usaram cintos de segurança enquanto motoristas profissionais conduziam os SUVs em uma pista no aeródromo de Duxford, na Inglaterra.

A dupla teve seu trabalho, viu! Depois de várias tentativas, conseguiram 101 rebatidas consecutivas. Isso foi suficiente para garantir o título de maior número de rebatidas enquanto os carros estavam em movimento e a maior velocidade registrada, que chegou a 47 km/h. Imagina a concentração necessária para fazer isso!

Laura Robson definiu a experiência como surreal e falou sobre o desafio de manter o foco em um cenário tão inusitado. Jamie Murray, por sua vez, chamando a ação de “a mais diferente e empolgante” que ele já experimentou no esporte, destacou quão difícil é atirar em um carro em movimento. “Fazer isso em cima de um carro é outra história,” disse Laura.

E não é só uma jogada de marketing. Essa ação é uma tentativa clara da Lexus de se distanciar da imagem tradicional que a marca mantém e se conectar com um público que busca experiências inovadoras e dinâmicas.

Com essa mistura de esportes, entretenimento e um toque de engenharia, a Lexus realmente conseguiu criar um momento único. Elas estão provando que são mais do que apenas uma marca de luxo, oferecendo uma dose extra de criatividade e emoção para seus fãs.