Samsung e Tesla assinam contrato de US$ 16,5 bilhões

A Samsung e a Tesla acabaram de selar um acordo de olhos brilhando: US$ 16,5 bilhões para a fabricação de chips de inteligência artificial, o famoso AI6. Essa parceria é monumental, sendo o maior contrato que a Samsung já firmou com um único cliente até hoje e com duração até 2033. Imagine só, da próxima vez que você dirigir um Tesla, esse chip poderá estar lá, ajudando na direção autônoma!

Esses chips vão ser produzidos em uma nova fábrica da Samsung em Taylor, Texas. Olha que interessante: essa unidade de produção teve seus altos e baixos, mas agora com o apoio da Tesla, a coisa ganhou um novo ânimo. O investimento na fábrica foi de cerca de US$ 40 bilhões, e esse contrato é um verdadeiro empurrãozinho nos planos da Samsung, que vinha enfrentando alguns desafios desde 2023.

Elon Musk, o big boss da Tesla, está super empolgado com a novidade. Ele disse que essa parceria vai ser crucial para aumentar a eficiência da fabricação dos carros. E o detalhe interessante: a fábrica fica pertinho da casa dele! Ele até comentou que vai acompanhar de perto a produção para que tudo aconteça mais rápido. Quem não ia querer uma ajuda especial do chefão?

Atualmente, a Samsung já está na ativa fabricando os chips AI4, que fazem parte do sistema de direção autônoma da Tesla. Já a TSMC, uma gigante taiwanesa, cuida da produção dos chips AI5, que devem ser fabricados no Taiwan e depois no Arizona. Para o AI6, a expectativa é que a produção comece entre 2027 e 2028. É, como a Tesla tem seu histórico de atrasos, vamos ficar de olho para ver se realmente sai no prazo.

Esse acordo é um sopro de ar fresco para a divisão de fundição da Samsung, que andava passando por momentos difíceis. Para a Tesla, essa parceria é uma maneira de evitar percalços na sua cadeia de suprimentos. Assim, ambas as empresas se beneficiam, e a Samsung ganha um baita cliente.

Em dezembro de 2024, o governo dos EUA já tinha injetado US$ 4,75 bilhões nessas operações, ajudando a fortalecer a produção local de semicondutores. Além disso, vê-se que a Tesla também está na dianteira dos testes de direção autônoma na China, superando concorrentes como BYD e Xiaomi.

Claro, o impacto desse contrato não deve ser sentido imediatamente. Fala-se que pode demorar anos até que esses chips e a nova tecnologia sejam refletidos diretamente nos veículos eletricos e até nos robôs humanoides Optimus, que também prometem usar esses chips de IA. Essa crescente influência da inteligência artificial na indústria automotiva só confirma como as coisas estão mudando rapidamente no setor.

Falando em mudanças, a recente reclamação de um proprietário de Cybertruck sobre ruídos persistentes mostra que mesmo as inovações mais promissoras ainda têm seus desafios. Ser parte desse universo automobilístico que mistura tecnologia e inovação é algo que todos nós, apaixonados por carros, queremos acompanhar de perto!